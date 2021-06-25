周三在立法會討論「改革主要官員問責制」議案，筆者在發言的開端提到「欲齊其家者，先修其身」。要革新公務員系統，改革主要官員問責制，這些對香港來說都是老大難問題，絕非容易，但必須要做。

以往，上至主要官員，下至公務員隊伍，對問責二字既不願知也不願問，以致在特區治理中缺乏責任和承擔，這樣的情況必須改變！筆者認為，香港的公務員和主要官員首先要進行「瘦身」和「修身正心」，才可提升治理水平，從而解決社會深層次矛盾，以及更好地推動香港發展。

首先，公務員隊伍應進行「瘦身」。隨着社會進步，社會治理需要更多的人才，公務員隊伍人手逐年增加，這也無可厚非。但久而久之，官員要求新增領導職位，其實就是為了上位，結果變成架構愈來愈臃腫。有進便有出，我們一方面需要新的部門來應付新形態和新需要，但有些部門也必須考慮精簡，以平衡整體公帑資源分配。

其次，公務員也好，主要官員也好，必須進行「修身正心」。修身的含義包括飽讀詩書和掌握技能，一定要做好職責內的事。正心就指端正思想，宣誓效忠特區政府和《基本法》是端正思想的唯一前提，讓其在行動上對政府負責，並要有「不忘初心，執政為民」的大局意識，確保公務員盡忠職守。

筆者認為，香港公務員隊伍並非實施「做又三十六、不做也三十六」的大鍋飯制度。香港公務員出了名薪酬優厚，故絕不能讓「不求有功，但求無過」的懶政心態成為香港官場潛規則！制度革新方面，可將公務員的薪效掛鈎，改變公務員「遇事避事等退休」的思想心態。這方面，市民要積極發揮監督權，市民普遍對於公務員的期望很高，要用銳利的眼光檢視公務員的恒常工作。

公務員隊伍要獎懲分明，可將績效考核制度作為評價工作成效的重要手段。例如，香港疫情肆虐，迄今無一人需要問責。而在內地，已有不少官員因此問責下台。香港也必須實行淘汰制，主要官員領導和公務員要為相關政策承擔責任，若領導不達標，就要被淘汰。若一個部門長期達不到指標，就不會撥款。毛主席常講「實事求是」，為官一方，責任、能力與擔當三者是不可或缺的！

若整個體制沒有了外部壓力，又忽視內部改革，政府的施政水平必然會下降。因此架構「瘦身」和官員「修身正心」這兩點上，政府必須下工夫。重整公務員隊伍要盡快提上日程，將政府的工作步伐提上去，盡快追上國家的發展速度。筆者大膽提出假設，18萬公務員中，應可省去5%的冗員贅肉！