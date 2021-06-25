自漢奸黎洋助手Mark Simon越洋放話，指毒果報彈盡糧絕，數日內便要停刊後，淫媒毒果上下隨即心領神會，深諳美國不會再泵水死撐，遂配合劇本於數日內為毒果報拔喉。只是人算不如天算，警方國安處日前突然採取行動，拘捕撰寫社論的主筆，這一着簡直嚇煞毒果報上下老幼，為求自保，惟有提前了斷。

早在個多月前，坊間已流傳中央要毒果報在7‧1前收檔，吹風吹得似層層，惟毒果報中人仍是心存僥倖，一方面繼續堅持反中亂港，另一方面又暗裏改口，例如將「武漢肺炎」改稱「COVID-19」，企圖蒙混過關。而外界多認為，要毒果報名正言順死亡，也要待漢奸黎涉及的欺詐等罪罪成，或假新聞法設立，才能師出有名，卻沒想過，警方國安處只消再出一招半式，足以嚇得毒果報中人屁滾尿流，數日前還口硬「為迎接黎明奮戰」，數日後已跳船割席保平安。

當然，毒果報表面上死於國安法大棒之下，但深層原因仍然與美國脫不了干係。早就「神隱」的Mark Simon忽然潛出水面，劈頭第一句就是判毒果報死刑，說背後不是收了美國指示，三歲細路也不信。既然連洋主子都撒手不管，漢奸黎人在獄中亦只能無奈「理解」，反中亂港26年的毒果報終於被掃進歷史垃圾堆。

事實上，毒果報一直不是新聞機構這麼簡單，一直深度介入政治，漢奸黎固然是反對派的金主，揚言「為美國而戰」；毒果報藉製造輿論抹黑中港政府、警隊、煽動暴亂、操縱選舉、散播假新聞，更是無所不用其極。由此可見，毒果報之死，涉及的是危害國家安全，完全跟新聞自由沾不上邊。反對派喉舌猶在糾纏，不過是兔死狐悲，轉移視線罷了。

在中美角力的大環境下，毒果報之死可謂具有標竿意義。蛇無頭而不行，反對派兵敗如山倒，現在正是時候徹底革除殖民地遺風，實現真正回歸。