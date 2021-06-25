《蘋果日報》原以為可以捱到本周六才結束，最後卻要提早在周四了斷。筆者早已講過，壹傳媒注定要走上末日之路，而且死期不是由自己決定。情形就像武俠小說《笑傲江湖》之中，作惡多端的青城派，整幫人給對手林平之盯上了，全部人都受到死神召喚，但是何時被了結，決定權卻在林少爺身上。

警方上周拘捕5個壹傳媒高層，並出動500人搜查壹傳媒大樓，其中兩個高層更馬上提堂，罪名是勾結外國勢力。事已至此，《蘋果日報》自知再難苟延殘喘，故此初步自定了死期，以本周六也就是6月26日為終結日。詎料京港政府還是不依不饒，事關你想在周六死，就讓你待至該日才拔喉，那就未免太給你面子了。小說中的青城派掌門人余滄海，沒資格為他們的滅派自選日期，阿爺同樣也不會給《蘋果日報》這個資格。

因此，在本周三警方突然再出手，將《蘋果日報》其中一個社論執筆人李平抓捕歸案，同樣是控以勾結外國勢力的罪名。這一招可謂打到點子上去，那就是告訴壹傳媒中人，《蘋果日報》多留一天，就多一分風險，是否該留到周六，你們自己看着辦吧。壹傳媒之內，正是多膽小氣沮之人，結果李平在周三早上被捕，《蘋果日報》網上版便忘不迭在當天午夜停止營運。「青城派」至此，已是近於「全軍覆沒」，最終的死期，確實不能如他們所願，可以捱到周六。

不過，這一切都是報應使然，遙想2019年反修例期間，壹傳媒鼓動風潮反共、反特區政府，全盛時期號稱得到六成民意支持。示威者圍攻警署、侵佔立法會大樓、塗污國徽，甚至火燒活人，當時的反對派不也是想要了特區政府的命？只不過他們沒有林平之的武功，故不能如願而已。所以，今日特區政府出手還擊，雖然手法很嚴厲，卻也是壹傳媒自招的。