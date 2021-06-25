時辰一到，必然全報！荼毒港人26年嘅毒果報正式執笠，壹淫媒旗下有31年臭史嘅《壹週刊》亦公布結束網上營運，已與毒果合併嘅《飲食男女》網上版也停運。至此，由漢奸黎創立嘅出版集團只剩下台灣毒果報網上版，老朽相信都唔捱得幾耐！國安重犯漢奸黎原以為壹淫媒係「壹盤生意」，之不過去到最後，又係「忽喇喇似大廈傾，昏慘慘似燈將盡」，最終還是變「壹條死路」！

老朽之前說過：人無善志，雖勇必傷；叛國禍港，居心歹毒，雖勇必亡。這正是在監倉不是洗廁所就是被押往法庭路上黎智英嘅寫照！毒果報執笠，根本係自作孽不可活。阿哥，整個集團長年反中亂港，睇吓本報列出嘅「壹傳媒沒落之路」事件簿，水蛇春咁長，就知其宣淫販賤，譁眾取寵，捏造新聞如四季常餐，失實報道如家常便飯，反中亂港，永遠走在最前線！咁嘅一份「報紙」，睇得多，就變成「每日一毒果，好易就壞腦」！

有議員指壹淫媒係漢奸黎及美國反華勢力嘅反中禍港工具，多年來醜化國家、煽動仇恨、分化社會，對香港傷害至深！旨哉斯言。內地官媒多次炮轟漢奸黎「叛國禍港」，目前佢雖因非法集結罪成而喺赤柱監獄服刑，之不過佢仲涉及多宗控罪，包括違反國安大法，其壹傳媒股份及相關個人資產已遭凍結！

壹淫媒呢隻妖股，隨着毒果及其網站宣布停運，意味集團失去主營業務，根據上市規則，相信會被港交所指令停牌及取消上市地位。至於毒果停刊後，香港科技園公司隨即發聲明，就蘋果印刷公司喺將軍澳工業邨運作涉及違規行為，會按照契約條款採取行動，意味將啟動收回毒果報工業邨用地程序！

多行不義必自斃，漢奸黎由「壹盤生意」變「壹鋪清袋」、「壹條死路」，正應了「好一似食盡鳥投林，落了片白茫茫大地真乾淨」！出得嚟行，真係要還！