反中亂港26年的《蘋果日報》壽終正寢，真是善有善報，惡有惡報，時辰一到，統統要報！漢奸黎信誓旦旦「為美國而戰」，反華反共，如斯下場，合該天譴，與人無尤！奉勸與該集團有關的人以及供應商和服務銀行，覆巢之下，必無完卵，三十六計，走為上計，無謂搭沉船，立即切割，還可能執番身彩，否則水洗都唔清。

無他，只因爛蘋果干犯的是《港區國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，而爛果總部更是「犯罪現場」。警方國安處曾警誡，任何人繼續留在上址進行活動或與之作出相關連繫，都有瓜田李下之嫌。

爛果報究竟是一間正常的新聞媒體，還是一個掛着傳媒招牌而進行與其註冊身份不符、不可告人的秘密政治活動的顛覆集團？結論早已寫在漢奸黎的臉上了，用心也宣之於漢奸黎的嘴上，事實也見之於壹傳媒集團的所有出品上，黎智英是內地官媒在前年已公開點明的現代版頭號漢奸，是香港開埠以來和香港回歸以來的頭號效忠美國走狗，並已載入史冊。而黎智英在2019年香港反政府暴亂期間赴美，獲時任美國副總統、國務卿及兩院議員領袖接見打氣，漢奸黎更鬆毛鬆翼「學得胡人語，站在城頭罵漢人」，公開向美國獻媚，獻計美國政府採取制裁手段針對中港兩地政府及官員。

漢奸黎的所作所為都有文件、有報道、有錄像為證，勾結外國勢力，顛覆和破壞香港及國家的主權和安全的罪行，已證據確鑿，不容抵賴，更不用多說黎智英集團與非法佔中、4,300萬元政治獻金、反修例變反送中再升級為反政府黑色暴亂、「35+攬炒」奪權等等有組織、有計劃、有部署的顏色革命性質的暴亂有千絲萬縷的關係了，壹傳媒和《蘋果日報》是如假包換的顛覆集團。

善惡到頭終有報，多行不義必自斃。《蘋果》雖執，漢奸集團罪行未清算，執法和司法都不要沽名學霸王。