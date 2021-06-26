世界視線：楊安澤市長夢碎　美亞裔瓶頸難破

美國紐約市日前舉行市長初選，前民主黨總統參選人楊安澤承認落選，由於民主黨傾向推出代表文化多樣性的候選人，布魯克林黑人區長兼退休警察亞當斯普遍被看高一線。

本身是台灣移民第二代的楊安澤挾參加2019年民主黨總統初選之勢，在一眾參選人中，享有一定「明星效應」優勢，在民調中一度領先對手，想不到近兩、三個月形勢急轉直下，根據初步點算結果，楊氏僅排名第4，到底是甚麼原因導致其選情開高走低？

有評論認為，楊安澤的致命傷在於對政策不熟悉，經不起選民「牛肉在哪裏」的質問。的而且確，由參加總統初選至今，楊氏的政見幾乎獨沽一味UBI（全民基本收入），說穿了其實就是「派錢」。問題是他由始至終未能清晰解釋錢從何來，例如他主張UBI的經費從奢侈品中抽取10%稅款，便被經濟學家質疑難以定義，例如把電腦產品也當成奢侈品，勢必引發物價上漲，若有人因此負擔不起，反而會加劇社會不公。

不過話又得說回來，人們也不能過分高估美國選民的理性，畢竟特朗普幾年前能當選，也不是因為其「邊境圍牆」的建議有多切實可行，而是因為「讓美國再次偉大」的競選口號聽上去很爽，說得再簡單一點，就是特朗普對選民的「個人魅力」在起作用。

因此，楊安澤的失敗，歸根究柢還須聯繫到亞裔特別是華裔在當今美國的困境。總統天天呼喊「中國威脅」，抗疫不力甩鍋中國，在毫無根據下質疑中國的實驗室洩毒，甚至連最應該跟政治絕緣的象牙塔中的學者，只要跟中國沾上半點關係，也分分鐘被當作間諜抓起來，在這種「排華」的大氣候下，楊氏能成功突圍才令人驚訝。值得注意的是，紐約作為民主黨的重鎮，最講究政治正確，選民如果真的選了身為黑人的亞當斯代表民主黨出戰，大可以心安理得地說服自己其實並不是種族主義者。當然，楊安澤仍不脫傳統亞裔精英那種靠討好白人而非抗爭以求取接納的心態，也令他流失不少亞裔人士的選票。