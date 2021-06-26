神州觀察：奪命禍事爆不停　安全生產怎保障

內地安全生產事故爆不停，今天這裏一宗，明天那裏一宗，一般死傷也好，較大或重大死傷也好，加起來總是不少，遠的不說，近兩個月發生的各類事故合計就已奪走近百條人命，而這與當局所寄望的造福人民，使其生命權、健康權得到尊重和保障，安居樂業等承諾明顯相違背。更不堪的是，當局每每高喊安全生產口號，視責任如泰山，安全防線卻又總如此脆弱，如何是好？

河南商丘柘城縣一間武術館昨日凌晨時分突發火災，造成18死16傷，據悉多屬7至16歲寄宿學生；事後省市縣主要領導悉已趕赴現場，又是作出重要批示，又是爭分奪秒組織各類救援善後工作，及要求在全省範圍開展地氈式隱患大排查，深刻吸取教訓，舉一反三，杜絕災難再現云云。相關操作已然屬教科書式存在，堪稱應對這類事故的不二法門，可問題是，各地政府每次只識騷操作，就是不能真正起到作用，安全災難總是此起彼伏，到底該怎麼辦？

就在本月13日，湖北十堰一個集貿市場才剛發生過天然氣巨爆，導致25死，百多人受傷；當時湖北各級領導所說的、所做的也都和河南差不多，表現出來的都是心繫民眾生命財產安全，及對安全事故防範的堅定決心。然而調查結果卻顯示，該次爆炸前已有明顯天然氣洩漏痕迹，但有關部門並未及時採取措施疏散民眾；涉事管道還被揭違規架設、設施老化、公司日常維護敷衍塞責等諸多問題，早已埋下致命隱患，那這些責任倒追起來，都該算在誰的頭上？

再如上月甘肅白銀馬拉松越野賽導致的21死8傷慘劇，賽事營運公司被揭質素有問題，承辦的政府部門未能在極端天氣情況下做好預警，叫停賽事，背後或有某些說不清的利益糾葛存在，總之都屬無視安全生產、無能失職之舉。惟在該次慘劇發生前後，湖北武漢及河北石家莊等地亦都有因惡劣天氣戶外作業導致人命死傷的事故上演；一些礦難、有毒化學品洩漏、建築坍塌等奪命事故同樣沒完沒了，說明血的教訓雖多，卻難被吸取，政府不積極履行安監職能，必致災禍連連。

眾所周知，當局有一套以人命死傷數字劃分各類事故等級的做法，規定3人以下死亡只屬一般事故，3人以上10人以下死亡屬較大事故，10人以上30人以下死亡屬重大事故，30人以上死亡則全部算作特別重大事故。這當中更有一些「魔鬼細節」，譬如規定每次事故需要根據死傷多寡來決定哪個級別的官員必須到場，或不需親自到場處理；問責起來亦是如此，死多少能讓縣長倒台，死多少又能讓市長、省長倒台，都有「明碼標價」，所以，人命在當局眼中就是一個個冰冷數字，早就麻木了。