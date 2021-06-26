功夫茶：垃圾圍城冇眼睇　徵費一味係咁拖

庸官怠政，議而不決，決而不行，香港久矣乎不見「效率」兩字！施政一味拖到天荒地老，爛了遍山香蕉，還是要拖！前蘇聯強人史太林有一名言：投票的人甚麼都無法決定，計票的人決定一切。依家環境局搞「垃圾徵費」，永遠只有投票，卻永遠沒有計票嘅人，而市民，講真，對垃圾徵費恐怕已如半夜食黃瓜，唔知頭唔知尾咯！

有人嘅地方就有垃圾，有垃圾就必須要處理，否則垃圾圍城必矣！呢個唔係乜嘢「愛恩屍攤」嘅高深理論，牙牙學語嘅BB都知，如果佢瀨屎，唔係攞隻碗冚住佢就當冇事發生，而係必須有人清理吖！而政府為咗鼓勵市民少啲丟垃圾，一個寓禁於徵嘅垃圾徵費，就如汽車按喇叭，即係一響不動彈，再響靠邊站！

阿哥，都市固體廢物收費計劃討論多年，政府尋日喺立法會建議修改初期安排，包括設18個月準備期，初期會免費派發膠袋，亦會協助商界處理廚餘問題，而實際落實時間就不會設有硬指標喎！大佬呀！開講都有話，麻甩佬腎虧唔虧，睇你曳唔曳，向東向西，有數得計，依家唔設硬指標，即係車唔踩油，點由九龍灣去到大道西？

人生無奈，唔通真係惟有等待？現代愛情故事，已經冇「等待」呢支歌唱，Just do it！而垃圾徵費，事在人為，點解要等到海水都煮成鹽呢？各位街坊，唔好話功夫茶愛陳年舊史，大家不妨回顧少少資料，就知庸官做嘢係幾咁拖泥帶水！

嗱！政府推行垃圾徵費一拖10多年，先後歷經4屆政府都舞唔掂。自2005年當時政府已提出直接徵收固體廢物費；曾建議喺2007年立法推行，惟拖拉13年才將《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》提交立法會，之不過，當年不論建制或泛民議員均認為草案具爭議性，稱政府未有充分吸納議員意見而難以支持。草案最終喺2019至2020立法年度內被相關小組委員會通過終止審議。

人生易老天難老！一個垃圾徵費上到立法會都推來又推去，依家玩太極推手抑或打乒乓波吖？尋日去到立法會有關垃圾收費修訂條例嘅草案委員會上，政府就話即使條例通過後，會設18個月準備期，初期會免費派發膠袋，亦會協助商界處理廚餘問題。庸官又表示，政府考慮落實時間時，除看經濟因素，亦會看社會準備情況，除食肆外，亦要顧及清潔工及物業管理方面嘅準備，是以不會設下硬指標。至於膠袋嘅派發安排，庸官話涉及複雜程序，仍在研究。歷史上嘅亡國之君，就係一味清談坐而論政，而敵兵已掩至矣！今一個垃圾徵費拖咗10多年，依然喺度重複諮詢、不停研究，而垃圾已然圍城，庸官才惺忪睡眼：老夫床下底仲有好多免費膠袋喎！快攞出去派啦！