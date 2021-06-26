正論：新人事帶來轉機　新作風盼有驚喜

現屆政府餘下一年任期，但特區經歷暴疫潮蹂躪後，百廢待興，救亡行動刻不容緩，亟需要高官展現幹勁魄力，政府高層官員換人消息不脛而走，昨日塵埃落定，宣布3個重要職位執位，政務、保安及警隊換掌舵人，皆是服務市民多年的精英，新人事舊臉孔，希望為特區帶來轉機，為香港人送上驚喜。

港府昨日公布，中央在6月23日決定任命保安局局長李家超為政務司司長，警務處處長鄧炳強榮升保安局局長，警務處副處長（行動）蕭澤頤則接任警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長職務。張建宗在政府服務近50年，古稀之年退下火線，並非意料之外，各界對今次換班均表示歡迎，新的問責班子將於下周一上京，7月1日後回港在新崗位發揮所長。

接任政務司司長的李家超出身警隊，於2017年擔任保安局局長，是第一位警隊出身的保安局局長，亦是繼唐英年後，第二位並非政務官出身的政務司司長，但官員任命本應就是用人唯才，最重要是交出成績。李家超在保安局任內積極改善免遣返聲請的問題，克盡己職，應付多次重大挑戰，最艱巨當然是反修例風波引發的世紀暴潮，面對排山倒海的壓力，堅定不移，終達到一定程度止暴制亂。

而《港區國安法》在去年中實施後，保安局肩負重責，依法凍結大漢奸黎智英及壹傳媒資產，令《蘋果日報》斷裂資金鏈，這份反中亂港報紙宣告停刊，為特區除去心腹大患，殺「壹」儆百，功不可沒。

新任保安局局長鄧炳強亦是臨危受命，前年11月上任警務處處長之際，正值反修例暴潮衝突最激烈時期，無日無之，暴徒縱火破壞公共設施，不但市民身家性命受到威脅，連駐港機構、政府機關及警署也受到攻擊，國旗國徽蒙污。警隊亦受到黑暴鋪天蓋地網絡文宣攻擊，假消息及假新聞不斷抹黑，起底不絕，家眷受牽連，可說是警隊前所未有的危機。鄧上任後展示無比決心，將警隊座右銘改為「忠誠勇毅，心繫社會」，表現警察咬緊牙關，迎難而上，無論有多困難亦會堅持執法，維持治安。

鄧炳強身先士卒，親力親為，多次到現場為下屬指揮及打氣，提升士氣，又在衝突現場進行現場直播，希望將真實一面呈現予市民，亦帶領警隊陸續澄清假消息，於社交媒體回應指控和質疑，以正視聽，挽回警隊形象。鄧對打擊罪案，亦不遺餘力，上任後一年已成功止暴制亂，涉及反修例的罪行大幅下跌50%，令社會大致回復平靜，成績斐然，今次事業上更上一層樓，特區深慶得人。

蕭澤頤是警隊新「一哥」，1988年入職督察一職，曾擔任刑事情報相關職務和派駐人事部等單位，及出任行動處處長和助理處長（人事），前年獲委任為警務處副處長一職，仍親臨前線與同袍一同執法，例如本月的「雷霆2021」及「犁庭掃穴」等打擊三合會及跨境罪行行動，早前亦曾拍攝警隊宣傳電影《守城》影片，正氣形象鮮明，加上前線指揮經驗豐富，相信必然可以帶領警隊除暴安良。

3位晉升的高官皆有警隊背景，難免會令人猜測政府未來治港路向，會較為強硬，而事實上，特區過去多次風波均涉及國家安全，例如23條立法、國民教育，以至反修例暴潮都涉及有人企圖挑戰國安。社會風雨飄搖多時，卒之回復暫時的穩定，得來不易，絕對不容再出現黑暴之亂，未來9個月有3場重要選舉進行，香港目前的局勢只是一時平靜，並未安穩，反對派與外部勢力伺機而動，百足之蟲，死而不僵，隨時再搞風搞雨，而維護國安，特區政府責無旁貸，必須綱紀嚴明，紀律部隊出身的高官，在這方面當然是一時之選，中央的任命絕對可以理解。正如鄧炳強承諾，會竭盡所能打擊外部勢力，做好反恐維護國家安全工作。

特區新官上任，背負各界期望，相信必定會盡力而為，然而政府是一個團隊，其他問責官員若未能配合，只會拖人後腿。維護國安，講求法治，律政司司長鄭若驊這些年交出甚麼成績來？民望為史上最低，若不趕快撤換難息眾怒；而抗疫是眼前特區最關鍵一戰，食衞局局長陳肇始力有不逮，下台之聲不絕。鄭陳二人可以繼續餘下任期，難免令人感到失望，還有部分官員亦乏善足陳，這次換班未能處理，實屬美中不足。特區要重回正軌，看來還有漫長路要走。