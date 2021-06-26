《港區國安法》頒布近一年，香港的政治形勢大改，黑暴不再，特區政府不再胡混，香港社會不再糊塗。在法律重典的威嚇下，少有人敢再以身試法。個別移民逃避政治問責，或無知地以為可趁外國政治攻擊中國，藉機移民發達國家，正好讓有離心叛意的人撤走，不再在香港搗亂，自動自我清洗，正好省卻特區政府清理之力。香港正像雨過天青，除污去垢，好開始進行重建。

不過，國安法的作用是立法執法示警，先用強制手段排除侵犯國家安全的言行。就意義而言，是改變原來的舊制度與文化，重新建立新的制度與文化，牽連廣大。改動根深柢固的習慣，移風易俗，不可能立竿見影，即時生效。回歸前後幾十年的教育和政治宣傳可以一時更變，但要民心真心歸附，並不是易事。性質有如上世紀70年代英國在香港反貪污，成立廉政公署，也遭警察群起反對。

然而，英國花10多年時間便可把貪污舞弊的殖民地政府改成廉潔有效，證明改變可行。一是堅持，辦出幾宗大案，便可以殺一儆百，驚嚇可能犯案者。二是文宣教育全力推行，從年輕一輩做起，經歷一段時間便可奏效。《港區國安法》施行後，要迅速見功效，或許可參考當年的方法。

現時處理反修例動亂犯法者與《蘋果日報》一案，已足以向社會表明特區政府在中央政府的監督下要嚴明法典，不會在執法和法治上再有疏漏。治亂世用重刑，黑暴亂世在重刑之下便全然被鎮壓成功。從追緝刑求動亂前線人物，下一步便是依法清洗二、三線和幕後的積極分子。

除惡務盡，把目前涉動亂者一網打盡，不留隱患。其中如在公營部門要求工作者宣誓，也屬把隱患清除的措施。特區政府人事改組，保安局局長升任政務司司長，警務處處長任保安局局長，更凸顯政府以保安為重。而最近內地宇航科學家來港演講，也是推行國家教育。與此同時，或許更可進一步借助媒體，更有效地宣傳國家。例如，一如當年的廉政教育，有一系列的廉政電影、電視劇，用真實故事為本，演繹國家安全在香港所面對的挑戰，和可以怎樣應付。現實例子中有眾多如間諜鬥智、政治陰謀、科技大顯神通等引人入勝、複雜曲折的情節，可使群眾更具體地了解到國安不是單針對反政府示威，在示威動亂背後實在隱藏着天大的陰謀。用電影、電視劇的形式表達圍繞國家安全的鬥爭，更易把道理、原則教育群眾，更好地準備應付下一輪的「顏色革命」攻擊，更容易即時生效。