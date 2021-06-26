五毒俱全的《蘋果日報》在製毒播毒26年後，最終毒發身亡，來不及「風光大葬」就被釘進棺材。不過，由於其毒性甚烈，釘進棺材後，在頗長一段時間還會腐爛後繼續散毒，臭味瀰漫。毒果報還會陰魂不散，在各類黃絲、黃媒身上附體。

毒果報彌留之際，香港立法會正在開會，有議員指出，幾天前天水圍有小學教師在校內派發《蘋果日報》遭舉報。有報道說，校方已停了教師的部分課堂。教育局局長楊潤雄重申局方立場，指校園內不可進行政治推廣活動，已要求學校根據指引處理，局方也會跟進。眾所周知，《蘋果日報》進入校園毒害學生由來已久，許多中學在教授通識科時，黃師們多是使用《蘋果日報》為教材，向學生灌輸歪理邪說，拿其中的虛假新聞、抹黑報道、仇恨言論向學生洗腦。

更可惡的是，有的學校還要求學生買多幾份包括《蘋果日報》的報紙，以示校方會「客觀全面地、多角度地教授通識課程」。然而，這不過是虛偽的掩飾，是障眼法。校方知道，到了課堂上，就會任由黃師們「教學自主」，肆意發揮。有人算過，當代社會若以五年為一代的話，《蘋果日報》26年來毒害了整整五代青年，可見罪孽深重！現在《蘋果日報》已被嚴懲，還有黃師抓緊最後機會在校園播獨，這預示着毒果報死而不僵，其流毒還在，社會基礎、惡劣影響還在，《港區國安法》要進入校園展開宣傳教育任重道遠，要趕快「救救孩子」，免於「第六代」被毒害。

當然，壹傳媒、毒果報的毒害性、破壞力遠不止校園，現在一些黃媒、黃師、黃學者、黃律師還在為毒果報喊冤叫屈，還在和美、英當局及政客唱一個調子，說甚麼「打壓《蘋果日報》就是摧殘新聞自由」，就是「以言入罪」，就是「任意使用國安法，破壞媒體自由、多元主義」。他們企圖以此肯定和頌揚毒果報的所為，把一個踐踏新聞自由、言論自由、違法亂紀的政治工具、顛覆組織美化成「殉道者」，有朝一日捲土重來！