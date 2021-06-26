禍害香港26年的《蘋果日報》壽終正寢，可謂大快人心，但也有人為其哭喪，包括末代港督彭定康。他除了以所謂新聞自由說三道四，還聲稱殖民地年代港英政府並無關閉支持北京的報章。事實果真如此？肥彭大概是患了失憶症或老人癡呆症。殖民地年代不僅關閉過支持北京的報章，而且不止一家，當年《新午報》、《田豐日報》和《香港夜報》都曾遭港英政府查封，不少新聞工作者被拘禁受虐待，難道他不知道？當年警察政治部可以不經審訊無限期扣押政治犯，俗稱「白屋」的域多利道扣押中心就是歷史見證，難道他也不知道？

事實上，殖民地年代相關法律比今天嚴厲得多，港英政府比特區政府專制得多。當年若有人意圖推翻英女王，或鼓動外國勢力入侵英國及其屬土，都屬於「弒君叛逆」的嚴重罪行，最高刑罰是終身監禁。按照這種標準，黎智英及其毒果報公然勾結外國勢力，企圖顛覆國家政權，甚至叫囂「為美國而戰」，到底該當何罪？

來說是非者，就是是非人。其他人也許可以放言高論，唯獨英國人沒有資格批評香港的民主自由人權。回歸後的特首起碼是由選委會選出來，肥彭又算是甚麼東西？他不過是英女王指派的末代港督，本身就代表着專制獨裁，「民主」二字從他嘴裏說出來，實在令人惡心。

當然，肥彭為毒果報哭喪也不難理解。英國撤退前在香港廣布地雷，埋設暗樁，培植代理人，扶持反中亂港傳媒，而毒果報正是受到肥彭重點扶持的對象。當年他曾毫不掩飾地為該報宣傳造勢，並極速欽准其刊登法律廣告，如果說當中沒有不可告人的政治目的，三歲小孩也不信。肥彭本以為當年苦心經營的反中亂港陣營固若金湯，起碼毒果報可以令他放心，沒想到一子錯滿盤皆落索，黎智英之流淪為階下囚，毒果報更是一命嗚呼，他怎能不哭喪！