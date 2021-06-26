連續16日沒有本地源頭不明個案，清零通關在望，但結果又一次歷史重演，大埔一名男子確診變種病毒，懷疑因為任職地勤所以在機場受到傳染，既然香港多日來沒有本地個案，是誰傳染這位病者呢？相信很大機會是外地來港人士。

輸入個案幾乎無日無之，檢疫過程只要有錯漏，病毒便會長驅直進，入侵社區，該名患者居住的大埔區，污水亦驗出帶有病毒，若果散播開去，那就是一場浩劫，之不過香港命不該絕，之前多次變種病毒出現，都沒有造成大規模的爆發，但運氣並不可能永遠倚靠，如果防疫依然甩甩漏漏，終有一天大爆發，台灣便是反面教材。到時莫講話通關，甚至可能會像內地一樣出現封區禁足等嚴厲措施。

其實香港是否急切要和外地通關呢？連自己國家領土內亦未打開檢疫關卡，對外實在毋須這樣心急。應該分優先次序，尤其是來自南亞疫情嚴峻地區的人士，政府對印尼遲遲未有實施禁飛，直到情況愈來愈嚴重，才對個別航空公司實行禁飛14日，在各界聲討下，日前才實施完全禁飛令，之前會不會有漏網之魚呢？

沒有鬼死不得人，港府絕對不能貪心，重振經濟，當然是需要，但要分緩急輕重，首先省港澳通關是重中之重，其他地區還是審慎處理。澳門對香港通關的態度，沒有因為是自己人而放寬，要求28日清零，既然對方的態度這樣堅決，港府無謂多說，惟有做好自己，打鐵還需自身硬，其實本港疫情已經大致緩和，只是總是臨門一腳失機，無限循環，一次又一次令港人失望，再這樣下去，通關無期，有幾多商戶市民可以守下去呢？政府大換班，新人事新作風，但還有應該被撤換的，像律政司司長鄭若驊以及抗疫不力的食衞局局長陳肇始，餘下一年任期，大家相信他們會脫胎換骨，判若兩人嗎？