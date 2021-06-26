人事有代謝，往來成古今。特區政府也迎來了新陳代謝，官場大執位，原警隊一哥鄧炳強更上一層樓，榮升保安局局長；原警務處副處長（行動）蕭澤頤則接任警務處處長，原保安局局長李家超官拜政務司司長；行行企企、食飯幾味的張建宗則退位讓賢。整個布局可謂切合目前香港形勢，亦夠硬淨，預料可帶領特區進入新一章。

眾所周知，李家超乃警隊出身，並且是首次有警察背景的官員被任命為政務司司長，加上鄧炳強「忠誠勇毅」的形象深入民心，有好事之徒一心找碴，質問港府現在是否變成「警察政府」、「警察治港」。林鄭則耍官腔，強調用人唯才，沒有考慮背景，但明白由警察背景的人出任政務司司長難免會被人猜測云云。

其實用人唯才固然重要，但用人更要切合形勢和環境，而且要論功行賞。香港這兩年經歷了甚麼，大家心知肚明，要不是《港區國安法》落實出台，並得到警隊高度配合止暴制亂，敢肯定直到今日仍是一片混亂。漢奸黎等反中亂港頭目雖已落網，淫媒毒果又告收檔，反對派再也惡不出樣，但在中美角力的大環境下，香港這個兵家必爭之地仍然存在不少暗湧，絕對不能掉以輕心。

何況漢奸黎等人「排住隊」等候國安法的審判，西方反華勢力必定不會善罷甘休，指手畫腳還是小兒科，再次藉機策動暴亂才是大問題。以紀律部隊出身的人擔任要職，起碼能頂住壓力，不會一遇阻力即跪低，在此時此刻，武官肯定比文官更適合現實需要。更不必說，黑暴一役，警隊勞苦功高，重用警察可謂合情合理。

再說，香港即使真的變成「警察治港」，黃絲刁民除了怨自己，還可以怨誰？持續逾年的黑暴令特區傷筋動骨，到頭來奪權圖謀不但不得逞，自由度還被大幅收緊，過去許多過了頭的優厚待遇，中央再也不會隻眼開隻眼閉，這不是咎由自取是甚麼？