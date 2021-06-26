世界上的鬼怪故事從來都多，著述成書、拍成電影者不計其數，不少極盡誇張之能事，甚至說魑魅魍魎可以在鏡子內、螢幕中爬出來害人。歷來子不語之事，有小部分是真假難辨，大部分卻是胡亂編織出來的，屬於虛假消息。目前，歐美地區以至香港都說要打擊假訊息，禁止煽動性言論，但是你可有想過，為甚麼怪力亂神之說，卻沒有被大幅度禁制？

這年頭甚少禁制鬼怪邪說，是因為社會在這方面所表現的民智不低，人們聽到這類故事，大多知道只是虛構的情節，不會正經看待，更不會因而引起大眾恐慌。假如有一天，民智急降，人們杯弓蛇影，甚至傻不楞登，四出打碎鏡子和電視螢幕，說害怕有鬼怪會從內裏逃竄出來。要是這樣，政府沒法子，也只能夠限制鬼故事流布的自由，甚至要禁播恐怖片。

古時候民智未開，官府撲滅邪說是常有之事，例如三國時代的小霸王孫策，就擒殺了一個叫于吉的江湖術士，罪名就是指他妖言惑眾。因此，某些言論或訊息是否有傳播自由，很大程度上就是取決於民智。這個年代，人們不會輕易被鬼怪故事所惑，故不必在此設限，很多人卻容易被假新聞以至政治上的煽惑性言論所挑動，政府便不能不出手制止了。

《蘋果日報》一類的媒體在香港反修例期間，明示、暗示警察在港鐵太子站內打死了示威者，香港海面出現浮屍，又極力渲染，使人聯想成是執法者所為。這類訊息的荒誕程度，跟虛構的鬼故事沒有兩樣。如果民智夠高，大眾不輕易為人所惑，政府自然不必出手打擊製造假新聞的媒體，就如同不必打擊恐怖片一樣。

可惜，當今不少人在政治上愈趨低智，容易受到別人的擺弄，因此，掃蕩、打擊假新聞便成了全球政府的共同目標，不獨香港特區如是。