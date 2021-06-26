正當香港連續16日「清零」，冇本地確診個案，老朽內心難免雀躍，老花眼忽然見到彩虹，阿哈，既然一橋之隔嘅澳門開出與香港通關條件，28天無本地確診就可以有條件通關，咁盼望咗成年嘅小小心願：到濠江食個道地豬扒包、喝碗水蟹粥、拉一把老虎機，睇怕係冰凍麥芽糖──實食冇黐牙喇啩！

之不過，人算不如天算，日前一名居於大埔、任職地勤嘅27歲男子證實帶有L452R變種病毒；有專家估計，極大機會屬世界衞生組織命名為「Delta」嘅病毒，該名男患者病毒量高。幸福果然唔係必然，澳門那麼近卻又如此遙不可及！港澳便利通關，依家又要從頭計起相關日數，去一趟澳門已變成奢望！

本港放寬多類處所嘅社交距離措施日前生效，為期14日至7月7日，忽然又殺出變種病毒株，放寬防疫限制值得商榷。至今香港檢出130多宗確診個案帶有L452R變種病毒株，當中絕大部分屬輸入個案，包括40多宗涉及Delta變種病毒株，反映社區威脅與日俱增。政府一味谷針，卻沒有從錯誤中學習，加上庸官反應樣樣慢幾拍，「外防輸入，內防反彈」，講就易，做就難！

政府谷針出盡九牛二虎之力，加上商界出動千萬豪宅抽獎等誘因助拳，再有大機構以打疫苗考量去留「威逼」，但接種率依然偏低；是以專家都苦口婆心，勸喻政府放寬防疫限制必須慎之又慎。事實亦擺在眼前，像英國，即使疫苗接種率高，逾75%成年人已注射第一劑，之不過該國近日疫情反彈，連續3日錄得逾萬人確診！鑑於英國疫情反彈，庸官再反應遲鈍，也不得不收緊檢疫要求，下周一起從英國來港人士，須於登機時出示72小時內核酸檢測陰性結果證明，抵港後亦需進行為期21日強制檢疫，其後7日自行監察。防疫寧緊勿寬，香港實在經不起再一次大型爆發嘅折騰！