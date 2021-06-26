近日有人假借維護囚權向懲教署施壓，要求讓囚犯坐牢變成享受假期。有前立法會議員發起聯署，要求懲教署改善監獄酷熱環境問題，包括容許家屬為囚犯送上大風扇、太陽油、太陽眼鏡；署方須提供冰水、增加沖涼次數、增加牢房隔熱和抽風系統等，差點就主張懲教署在囚室內安裝冷氣，真是十分荒謬！

根據《監獄條例》的規定，懲教署依法管理全港所有的監獄、懲教所、小欖精神病治療中心、收押所、更生中心、戒毒所、中途宿舍、羈留病房等，合共收納約7,000名在囚人士。為了保障公眾安全和防止罪案以締造美好香港，懲教署致力確保羈管環境穩妥、安全、人道、合適和健康，與各界持份者攜手創造更生機會，通過社區教育提倡守法和共融觀念。

作為香港刑事司法體系的「最後一道防線」，懲教署始終確保提供穩定安全的羈押環境，以「一視同仁」的原則管理所有在囚人士。近期，不少反中亂港分子因違法被還押或定罪收監，他們在監獄外的「同黨」開始抹黑懲教署，詆毀懲教人員，試圖製造壓力。懲教署必須做好本職工作，慎防在監獄內形成勢力。

日前，用作羈留免遣返聲請者的第一代「智慧監獄」大潭峽懲教所，有羈留者滋事，借電視節目播放安排公然挑釁職員，企圖在院所內建立勢力對抗管方，前線人員即時對他採取紀律檢控。其後，23名羈留者在早飯期間進行罷食，要求管方將他釋放。懲教署迅速應對，並派出有「黑豹部隊」之稱的區域應變隊前往支援及控制場面。

除非為自衞，或遇企圖脫逃或根據法律或規章所下的命令遭到積極或消極體力抵抗的情況，監獄工作人員在同囚犯的關係中不得使用武力。使用武力的監獄工作人員不得超出嚴格必要的限度，並須立即將此事件向監獄長提出報告。而按照《監獄規則》的規定，若在囚人士被認定違反行為，懲教當局可命令處以下述任何一項或多於一項懲罰：發出警誡；隔離囚禁，為期不超逾28天；取消不超逾一個月的減刑，但如監督認為其處罰權力不足，則須將有關個案轉介署長，而署長可命令取消不超逾3個月的減刑；取消特惠，為期不超逾3個月；剝奪全部或部分工資；從工資中扣除該囚犯所遺失的或沒有合理辯解而損壞或銷毀的政府財產的成本。凡被還押、等候審訊或判刑而被羈留的囚犯，如事後被判監禁，則可被取消其本可獲得的減刑，作為懲罰。

除了處理囚犯投訴的行之有效機制，每隔兩星期或一個月，兩名巡獄太平紳士共同巡視每所懲教院所，太平紳士除接收及調查在囚人士的投訴外，也視察院所的膳食和在囚人士的居住及工作環境。

一些別有用心的人試圖給懲教署扣上「虐囚」、「不人道」的帽子，真正之目的就是想為某些在囚人士提供更舒適的羈押環境，行為極度不負責任。坐牢不是度假，筆者呼籲廣大市民全力支持懲教署採取一切措施打擊院所內任何形式的非法活動，確保每位在囚人士得到公平的待遇，成為國際推崇的懲教機構。