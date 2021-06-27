功夫茶：特區基建大滯後　一味廢噏等運到

曾幾何時，香港曾經以高效率傲視周邊城市，基建發展迅速，香港工人出名快手快腳，做嘢話頭醒尾，亞洲四小龍年代，即20世紀60至70年代，香港有過光輝歲月，若然按人均GDP計，香港更加喺2005年成功超越日本，喺人均GDP排行第5，周邊城市望塵莫及！之不過，俱往矣！回歸後，尤其係近幾年，香港完全變咗樣，基建效率及速度，連澳門和珠海也不如，同深圳比，更加係輸足10條街，真係情何以堪？

吹吹水，唔抹嘴，日子肯定好易過。呢嗱！政府早年公布嘅《鐵路發展策略2014》，當中興建7個新鐵路項目，即北環綫及古洞站、東涌綫延綫、屯門南延綫、東九龍綫、南港島綫（西段）及北港島綫。之不過，自2014年以來，計劃推出成7年，相關工程進度進展緩慢！阿哥，搞工程怎可以斷乜估，冇痛苦！

喂，知唔知深圳何以從經濟特區，一躍成為「中國特色社會主義先行示範區」，從華南小漁村搖身一變成為「全球標竿城市」？人家一早提出「時間是金錢，效率是生命」，香港庸官卻是口水多，冇尿屙！一味好官我自為之，唔嗲唔吊，加上好大喜功，如前特首曾蔭權爵士之流，當年提出所謂「十大基建」，可惜眼高手低，落得各項大型基建又延誤又超支，當年本報統計顯示，十大基建超支總額逾千億元，根本係無底深潭，成為大白象工程，簡直醜出國際！

嗱！政府高層尋日出席屯馬綫通車儀式時就表示，依家立法會已回復為理性討論平台，有利政府加快推動大型基建項目發展。果然？當真！呢個世界，自己不長進，更諸多藉口，正如有意見表示，政府現時之鐵路基建進度大落後，已用咗多年時間作研究，庸官一味拖拖拉拉，又諉過立法會。正如有學者批評，過去反對派只反高鐵，對本土鐵路不會太多留難，一味諮詢研究，運房局等又監管不力，導致7項鐵路基建仍然雲深不知處！有些比原本竣工時間甚至要推遲11年，都真係等到少年子弟江湖老！

依家政府高官，做嘢冇魄力，鳥槍當炮用，就話盡晒力！咁搞法，香港唔單止冇效率冇速度，有嘅，只會係蹉跎歲月嘅驚慄和折墮！仲有吖，2014年政府指7個鐵路基建初步成本估算為1,100億元。唉！單係古洞站及北環綫嘅造價，已由最初嘅230億元大幅提升至620億元！其餘亦多數倍增，最初成本1,100億元，用來攝牙罅睇怕都唔夠！

嗱！從過往經驗，香港大型基建幾乎無一不超支，港珠澳大橋如是，廣深港高鐵香港段如是，機場三跑如是。一延誤，自不然就陷入「延誤、超支、再延誤、再超支」嘅困境！呢個政府，冇心冇肺冇靈魂，一味廢噏等運到，有乜天理唔沉淪吖？