世界視線：英國挑釁俄羅斯　不自量力徒招辱

英國皇家海軍驅逐艦「衞士號」日前在黑海航行期間，被指入侵俄羅斯在克里米亞半島的領海，俄羅斯國防部公開事發片段，片中可見俄方邊境部門巡邏船當時從後向英艦的方位開火，讓英國國防部指稱俄方當時在黑海展開射擊演習的說法破產。

事實上，有報道指事發時英國《每日郵報》一名編輯正在「衞士號」上，據他表示，英國海軍完全有理由沿着一條國際公認的航線航行，而非現在的有爭議性海域。另一方面，有報道指英艦在進入爭議性海域前，早已完成近防炮炮彈和干擾彈的裝填，船員亦已穿戴好防護裝備，很明顯，這是英方早有預謀的行動，絕非「無害通過」那麼簡單。

有分析認為，英國今次的「挑釁」行動，目的是試探俄方在克里米亞問題上的底線，背後其實有美國的授意。無可否認，由美國海軍直接出面，在克里米亞一帶海域游弋，動靜太大，一旦擦槍走火，局面將很難收拾。相反，英國作為二流國家，轉圜的空間更大。再說，德、法兩大歐盟領頭羊已明確表示願意繼續與俄羅斯溝通，甚至傳出有意邀請普京出席與歐盟國家領導人共同舉行的峰會，華府改為說動「單飛」的英國出手，也是在情理之中。

只是美、英沒有想到的是，普京竟是如此強硬，如果俄方僅是軍艦緊貼監視，雙方也可各說各話，和稀泥收場，不料普京直接下令海軍射炮示警，把英國軍艦嚇得掉頭就跑，而且連下台階也不給，直接公布事發片段，還撂下狠話，稱如有同類事件，炮彈將落在「目標」而非「航道」上。當然，也得怪英國人過分托大，以為自己還是全盛時期的「日不落帝國」，英國《獨立報》一篇評論文章的標題一針見血：「炮艦外交不能恢復英國消失了的勢力，不管約翰遜如何想」。

「打得一拳開，免得百拳來」，普京對西方的挑釁和打壓直來直往，以眼還眼，讓西方有所顧忌，不敢輕舉妄動。據報道，「衞士號」將在短期內開進南海，英國會否照辦煮碗，挑釁中國？中國又會否效法俄國人捍衞主權的堅定決心？