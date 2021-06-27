正論：一拖再拖怎救市　還不通關待何時

昨日本地繼續錄得零確診，若非日前大埔男子源頭不明個案，清零已經逼近20日，新冠肺炎疫情緩和，要求通關之聲隆隆震耳，港府怎會聽不見？但官員給人印象是懶懶閒，遲遲未有進展，沒有時間表，反而內地專家更積極，表達7月通關的指標。

中國工程院院士鍾南山表示，香港近日沒有出現社區傳播，疫情控制得較好，預計香港將於7月份能與內地有限度通關。大家對鍾老應該不陌生，自2003沙士一役後，其江湖地位毋庸置疑，能夠說出較具體通關日期，比港官支支吾吾勝了不知多少倍！這個消息雖然並非官方決定，但對市民來說，還是有一定程度鼓舞作用。

香港實在受夠了，自從去年初疫情爆發，港人返內地或澳門都要檢疫，只嘆本港不爭氣，多次在通關臨門一刻陰溝翻船。現時到深圳市，仍須持24小時內鼻咽採樣無染疫報告，並於酒店強制檢疫14天，以及社區管理7日，有關安排陸續擴展至廣東省其他地方；若入境北京市，則須持7天內鼻咽採樣無染疫報告，亦要在酒店隔離14天，入境澳門則須持有24小時內進行的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明，並接受14天指定地點的醫學觀察。

各地對檢疫措施都嚴格執行，基本上想過關便要預備坐最少14天疫監，試問若無急事，誰會白白浪費14天與世隔絕，工作單位可以放這樣長假嗎？若有急事，可以等14天嗎？連奔喪也不能，多少家庭失去天倫樂，多少人因此丟了飯碗，問問香港的商戶，經濟損失有多大？香港總商會總裁梁兆基日前表示，疫情令香港損失港幣6,000億元，救市是刻不容緩，若長期抗疫仍無法通關，香港經濟可能會一蹶不振。

各地對通關都抱審慎態度，之前香港疫情未穩定，內地卻大致清零，中港商討通關消息傳出，惹來部分內地人反彈與質疑，為了700萬人的方便，要犧牲14億人的安全嗎？這種想法或許有點偏激，但亦反映同胞的憂慮，通關牽連甚廣，以保障國家為大前提，中國絕對不能再出現像去年初的武漢市。

通關不能一蹴而就，要香港即時通行全國是不切實際，其實折衷方法就正如鍾老所說，可以在7月有限度的放寬檢疫，例如由較小範圍逐步擴展到較大地區，最適合莫過於香港及澳門兩個特區對等通關，雙方的疫情都大致受到控制，加上位置與文化接近，資訊透明度相近，通關初期的磨合或誤差可以減至最小，而且一旦中途疫情有變，港澳面積較小，即時封關亦較容易，不會擴散至內地。澳門雖然表示要求香港28日清零，但香港政府應該極力在這個基礎上作調節，加入彈性條文，例如容許一兩宗知道源頭的個案，不至於輕易斷纜。港官是不是連討價還價也不懂，是否連試也不想試？

當然，要講價還是需要自身本錢。香港疫情接近平息，端賴市民防疫意識高，戴口罩率相信冠絕全球，但可惜政府抗疫不力，拖市民後腿，最近27歲男地勤感染印度Delta變種病毒，經基因排序發現與早前3宗由印尼抵港的輸入個案基因脗合，各界老早促請港府對印尼實施完全禁飛，但一拖再拖，又讓漏網之魚播毒，與之前印度男例子相似，外防輸入措施一再出現漏洞，疫情反覆，令到遲遲未能通關。

香港的衞生環境惡化，亦令抗疫事倍功半，外界對香港印象更差。病毒無形無蹤，但垃圾圍城卻是肉眼可以看見，全球目擊的醜態，全港多區如油尖旺及深水埗後巷及大廈天井垃圾堆積如亂葬崗，三無大廈亂駁喉，污水亂噴播毒，甚至流入大海污染生態。

政府本末倒置，與商界擲錢谷打疫苗針，不如公私合力滅鼠。本港鼠患日趨惡化，每年花數億元公帑滅鼠，但18區中多達9區的指數進一步惡化，東區及油尖區成「重災區」分別創過去10年及15年來新高，食環署失職無能，前署長劉利群卻獲升職至食衞局常秘，局長陳肇始如何向市民交代？

通關十萬火急，再拖一日便多一日損失，再沒有空間讓港官蹉跎歲月，香港人不能無了期等下去，坐言起行，總勝過坐以待斃，疫情清零不爭取通關，難道等第5波爆發才搖尾乞憐？