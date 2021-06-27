特區政府主要官員剛剛更變，其中意義重大，一是這反映了中央政策取向及其在特區人事上的最新落實，二是它將左右明年的特首選舉。

張建宗被免去政務司司長職務，早在大眾期望之中，張聞名的是不作為，他辯說是從不放病假及大假，卻並不證明他都在辦事。政務司司長不作為，其餘的司局長怎會作為？他不僅作出壞榜樣，且實際變成包庇其他不作為、尸位素餐的官員。

或許張可以與特首林鄭月娥配合，因為林鄭強勢專橫獨斷，不作為的政務司司長便不會阻礙她的弄權，也因此林鄭當然不願張建宗被免職。

李家超由保安局局長升任政務司司長，統率百官，證明他任內工作為中央所嘉許。以特區政府處理反修例動亂失當，釀成大禍，保安局局長本難辭其咎。可是在強勢特首治下，反修例動亂的處理之策，不可能由保安局局長掌管，會不會是在處理期間林鄭攬權，直接指揮當時的警務處處長，架空李家超？結果，林鄭最後把責任全部推諉給時任警務處處長盧偉聰，自己免責也不敢推卸往李家超，只是用勳章給盧偉聰作彌補。若是這樣，反修例動亂中，李家超便無錯失，也顯示出他與林鄭寬容放縱的政策有別，甚或他可以有功，只是被林鄭壓制，沒法發揮。李家超當政務司司長，肯定是解脫了他反修例動亂處理中失職之責。

任命李家超，不任命政務官出身者，有兩重意義。一是中央政府檢討回歸以來的政治、政策，認識到政務官治港不可行，前有反中的陳方安生，後有曾身陷鐵窗的曾蔭權和許仕仁，林鄭則在反修例動亂中失職，即使她沒有依美國劇本上演陣前投降，若不是中央出手，動亂不易消解。下一次「顏色革命」再來，是她吸取教訓，抑或再冒不作為和可能投降的風險？在當前美國對華的新冷戰中全方位攻擊，中央政府不能冒這樣後果嚴重的風險。

李家超出任政務司司長，鄧炳強接任保安局局長，顯示出香港政法現時第一重心是保安，保國家安全，特區政府相信會與駐港國家安全公署合作，也會借用國安委員會的平台。只可惜林鄭月娥廢了中央政策組的政治協調與調研功能，特區政府只能依靠警察部門的情報機構，視野不廣，力量並不足夠。未知林鄭會否聽中央指令重建中央政策組呢？

林鄭公開說這次人事變動中，她沒有主動，只是被動，張建宗也似對被免任忿忿不平。林鄭及其代表的政務官勢力在明年特首選舉會否進一步失勢呢？且拭目以待。