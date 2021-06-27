97回歸，是香港憲制地位的根本轉變，是由英倫為「宗主國」的港英政府轉變為中華人民共和國的特別行政區。這樣的憲制地位轉變，古今中外，無論是在甚麼情況下發生，都要面臨「國家意識」改變、「國家效忠」重建的問題。特別是在上層建築、管治層面、大小官吏，這個問題更是不可迴避，不可裝聾作啞。

然而，香港回歸後，因為一些非常特殊的原因，香港的公務員、公職人員、司法人員、立法人員、大小官吏，竟有頗長一段時間當「國家意識」、「國家效忠」問題不存在，大把人「身在漢營心在英」。直到香港亂足20年，出了暴亂，「一國兩制」眼看要被「顛覆」了，「國家意識」、「國家效忠」才被提到日程上來，「用人行政」要用對中華人民共和國及香港特別行政區忠誠無貳、勇於擔當的人才被提到日程上來。日前，香江府衙高官「大執位」，朝廷任命保安局局長李家超接替張建宗任政務司司長、警務處處長鄧炳強出任保安局局長、警務處副處長蕭澤頤出任處長。

今次人事調整的上位者，全部出自保安警務系統，破天荒地直通香江府衙政務系統最高層，且被輿論猜度今後還有問鼎特首之希望。3位晉升官員都是「武將」，都是警察出身，而香港警隊在反修例暴亂中，最是深受嚴峻考驗。警察成為黑暴勢力瘋狂打擊的對象，許多人被黑暴分子起底，家人親友備受威脅。然而，警隊無畏無懼，盡責盡職。當時的警隊一哥鄧炳強更是忠誠勇毅，迎難而上，和某些公務員、公職人員、大小官吏的首鼠兩端甚至站在黑暴一邊形成鮮明對比。

經此一役，朝廷更加清楚「港人治港」要託付甚麼人、重用甚麼人。況且，朝廷的考慮尚不止於此，平暴之後，香港面臨大變局、大整改。對外，要堅決頂住美、英等反華勢力利用香港打擊中國的種種壓力；對內，要完成行政、立法、司法等多方面的改革，落實中央全面管治權。為此，港府管治團隊的忠誠可靠和遵守政治紀律實乃第一位的，提拔李、鄧、蕭3人實有標竿意義也。