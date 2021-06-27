英國倫敦市長日前沾沾自喜地宣布，倫敦地鐵將於2024年全部覆蓋4G網絡，「乘客很快就能在每個地鐵站和隧道深處用手機上網了」。這是甚麼概念？不怕不識貨，最怕貨比貨，比較一下中國的地鐵就知道。中國幾乎所有城市的地鐵早在5、6年前就已實現4G網絡覆蓋，北京、上海、深圳等一線城市的地鐵目前更已開通了5G網絡。也就是說，倫敦地鐵通訊網絡比中國地鐵足足落後10年，等到英國人在地鐵通過4G上網時，中國地鐵大概已經實現6G通訊，兩者相隔兩代。

見微知著，倫敦地鐵通訊網絡落後，正是英國基建落後及國力衰落的縮影。英國本來接受華為參與5G網絡建設，後來在美國威逼恐嚇之下變卦，宣布限期拆除華為設備，此舉不僅對英國直接造成數十億英鎊經濟損失，而且嚴重推遲5G建設，影響各行各業發展，無形損失難以估量。英國政客操弄政治，不惜賭上國家命運和民眾利益，這樣的國家不衰落才怪。

曾經的世界霸主和「日不落帝國」，如今淪落為美國的應聲蟲，連發展5G網絡也不由自主，這才是英國的最大悲哀。當英國政客自誇倫敦地鐵將於2024年全部覆蓋4G網絡時，難道不覺得難為情？或者他們根本不知外面的世界有多大？

英國早已不復當年勇，這是人盡皆知的事實，但許多英國人不願面對現實，依然沉睡在大英帝國的美夢裏。尤其是在香港問題上，他們至今仍擺出一副居高臨下頤指氣使的架勢，似乎忘記了香港早已不是英國殖民地。最尷尬的是，香港有些黃絲滿懷希望投奔英國，以為到了天堂，結果恰恰相反，無論是居住、求職乃至生活、文化都遇到重重困難，有人不禁抱怨英國政府沒有提供任何協助。問題是，英國作為一個沒落國家，自顧不暇，何德何能提供協助？黃絲們與其怪英國政府，不如怪自己太天真。