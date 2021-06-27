毒果報停刊，市民拍手稱快，大部分人覺得假新聞專家收檔，少了煽風點火，社會的氣氛相對會比較和諧，畢竟要像壹傳媒這樣集團式製造假消息假新聞比較困難，他們消失了，少了抹黑，警隊形象會一天比一天改善，與市民的關係也會逐漸緩和。

不過，有時候抱着太樂觀想法也會失望。官場大執位，3位警隊出身的高官更上一層樓，本來是件美事，卻被人藉機醜化，形容香港變成「警察城市」，首先證明，毒果報雖然執笠，但反對派的喉舌不會封嘴，陰魂不散，化整為零，躲在陰暗互聯網角落，繼續發放假消息及假新聞。

新任「一哥」蕭澤頤挺身而出，義正詞嚴反駁妖言，表明無論政府或私人企業，都是因材而用，警務人員有紀律部隊及組織能力等優勢，如果國家不安全，人民如何安居樂業，國家安全不單是警察工作，每個市民都有責任。

新「一哥」指黑暴是謊言共同體，大家信黑暴還是信警察？這兩年間大家都有類似的感受，就是當警方因為形勢關係減少巡邏，在街上會有莫名的恐懼，害怕突然遇上黑衣人，手持利刀，因為與你政見不同，要當街私了，又或者向你淋火水，縱火掟汽油彈，就算不是撞正黑衣人，遇上南亞幫或假難民姦淫擄掠無惡不作，沒有警察誰來保護我們？

相信大家出事時，第一個想到求助的對象就是警察，難道黑暴會走過來保護你嗎？他們只關心眾籌有沒有錢供應他們，又或者選舉時投票給反對派。歸根究柢，維持社會秩序要和警方衷誠合作，互相仇視的態度是沒有好結果。遇上罪案不報警是自己吃虧，見到罪案發生而不報警是縱容壞分子作惡，變成幫兇。別以為互聯網上「發牙痕」沒有大不了，一定會留下痕迹，別以為附和假消息沒有手尾跟，人在做，天在看，最後都要找數。