國務院依照《基本法》的有關規定，根據特首提名和建議，任命李家超為政務司司長、鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，筆者對是次安排表示歡迎及高興，認為深慶得人，相信他們必定以迎難而上的精神為香港服務。

本港深層次矛盾日趨嚴重，例如，堅尼系數在2016年時已達0.539，即使在扣除稅務及福利轉移後仍達0.473，遠高於其他已發展經濟體，而市民收入增幅更無法追上通脹幅度。除了貧富懸殊，社會也存在流動性乾涸、居住及生活空間狹窄，以及醫療、安老、青年等問題，經濟結構單一亦長期為人詬病。而社會分化問題最為顯著，並在2019年修例風波中被激化，對香港構成重大衝擊。正因社會內部矛盾愈趨極端，小修小補、拖拖拉拉、研究而不決的施政模式已不可接受，果斷、針對痛點、快速應對、大膽創新的施政才能應對最新形勢，爭取民心。

港府於2002年起推行主要官員問責制，旨在吸納社會各界管治人才、加強主要官員對其政策範疇的承擔、更好地協調政策的制訂及提升施政效率、加強行政立法機關的合作，以及更好地回應社會訴求，但成效與當初的目標出現極大落差，缺乏團隊合作精神及現行的管治架構未能讓問責團隊有效領導公務員正是當中主因，實事求是，檢討問責制，尋找良政善治，正是時代訴求。筆者期望特首與新任司長在官員及各部門之間的協作上發揮更大的作用，帶領港府各部門團結一致抗疫，盡快清零，恢復通關，並於未來一年盡力解決各種社會深層次矛盾。

對於3位官員任命，有輿論抹黑為「武官」凌駕「文官」，或「警察政府」，上述言論明顯是分化誤導。法治社會與自由經濟仍是本港基石，不會因管治團隊來自哪個專業背景而改變。官員的任命，應該根據當時社會現況的需要而用人唯才，以有能者居之。有人攻擊新任官員的警隊背景是別有用心，又想以散播恐懼的手段分化社會。

現時全球格局持續變化，地緣政治非常複雜，香港更成為大國博弈場所，港府須大刀闊斧地改革流弊。正因本港風雨飄搖，問責團隊面對嚴峻的挑戰，3位良將任重道遠。筆者對3位官員的領導能力充滿信心，期望公務員隊伍及紀律部隊在其帶領下，會上下一心守護香港，讓香港繼續成為世界上最安全的城市之一，社會繁榮穩定，大眾安居樂業。