都說香港是反中亂港前沿陣地，半點不假。儘管《港區國安法》生效後，收伏了大部分牛鬼蛇神；而港府修訂公職人員的宣誓條例草案，亦趕絕了不少無間道，但並不代表特區已經海晏河清。話口未完，康文署轄下的石塘咀圖書館「館長之選」書架上，竟被人發現清一色擺放漢奸黎的著作，這真是館長意思，還是黃職員作怪，康文署一句「會對事件嚴謹和詳盡調查」就沒有再交代，不由人不疑竇叢生。

尤其是毒果報執笠，對黃絲刁民來說是極大打擊，政府內部是否有人物傷其類、同聲一哭，從今次「館長之選」一事上已可見一斑。實際上，漢奸黎早已被內地官方定性為「叛國禍港四人幫之首」，在港更涉及多宗違反國安法的案件，說是頭號重犯也不為過。惟康文署竟然直到今日仍將漢奸黎的著作收為藏書，甚至擺放在當眼處為漢奸黎鼓與呼，此舉本身已很有問題，難道康文署署長不需要向公眾交代？

港府黃絲充斥，無間道無數，早就不是新聞。僅黑暴一役，多少公僕走上街頭反政府，多少公僕甚至充當暴徒知法犯法，正常市民有目共睹。國安法生效後，復規定公務員必須宣誓效忠，一批所謂的新公務員工會樹倒猢猻散，頭面人物無得留低，但不代表餘黨心服口服，即使宣了誓，陽奉陰違依然大有人在。今次的康文署事件只是冰山一角，基本上每個部門都有黃絲作怪，食環署在黑暴期間對「連儂牆」的黑暴文宣視若無睹，已是極鮮明的例子。由此可見，中央要落實全面管治權，確保公務員忠誠至關重要，否則籠裏雞作反，輕則政令難以推行，重則重蹈黑暴覆轍，後果不堪設想。

明乎此，空有嚴刑峻法並不足夠，最重要是有法必執，執法必嚴。公務員如果違反公務員守則甚至涉及發假誓，港府必須嚴懲不貸，循法律追究在所不惜，只有殺一儆百，才能樹立權威。