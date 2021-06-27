為人父母者都知道，這年頭的孩子難教，平素在家，有的口沒遮攔，說話沒上沒下；有的經常跟長輩抬槓，你叫他向東行，他偏要向西走；尤有甚者，有的一言不合，就摔東西、砸物件，把廳房搗亂得不成樣子。碰上如此驕矜野蠻的子女，你有何辦法呢？

有些家長便試過出奇招，在一個長假期中，二話不說，將愛兒愛女送回內地，到黃埔軍校接受訓練。在受訓期間，校內營造的是一片肅殺氣氛，長官說一不二，做學員的，只能俯首低頭，一一凜遵。過去積習多年的皇帝仔、皇帝女性格，不少人在短短一個月內便如桶底脫落般，給徹底甩掉了。孩子回到家中，就像換了一個人，從此規行矩步，有的長大後，更終身不忘在黃埔軍校時期的受益。

原來嚴格的軍訓不一定是不好的，然則，所謂的「警察治港」，說不定正是讓香港撥亂反正的好機會。回歸後，很多香港人就像慣壞了的孩子，對中央、對特區政府的批評惡口毒舌，早已逾越了合理的尺度；有些人更將京港政府視如仇讎，所抱的態度是：但凡敵人贊成的，我們就要反對。故官方想推行任何政策，不論好壞，都會招致阻力重重。最嚴重的是在反修例風波期間，部分年輕人不管有理沒理，走上街頭，肆意搗毀商舖、打砸公共設施，儼然就是一群被寵壞了的野蠻孩子。

因此，要想香港重回正軌，是時候該來一段「軍訓時期」，好好教導港人如何守法守紀，如何做一個理性的公民。特區政府剛公布，警隊「一哥」鄧炳強升任保安局局長，保安局局長李家超則調升為政務司司長。李家超是警隊出身，由他出掌政務司，就被反對派批評，說特區將進入警察管治時期。然而，警察的形象得到提升，進而向社會傳遞出維護法紀、守土安民的訊息，試問對香港又有何不好？