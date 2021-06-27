特區政府高層大換班，武官上場，氣象一新！中央政府任命保安局局長李家超接替張建宗出任政務司司長，警務處處長鄧炳強接任保安局局長，而副處長（行動）蕭澤頤則升任「新一哥」，同時免去張建宗的政務司司長職務。

林鄭月娥被問到餘下一年任期，特區會否再有高官撤換，並多次被追問3人是否其屬意人選。佢冇乜笑容，只係話「外界無謂猜度邊位官員比另一位適合」，並形容3人「都係呢一刻最佳人選，能力毋庸置疑」。林鄭尷尷尬尬提到撤換官員「有時候我不是主動，可能是被動」，老朽聞弦歌而知雅意！

中央果然慧眼識英雄，香港經過一場史無前例嘅黑暴，誰人止暴制亂？誰人守城有功？誰人把毒果報連根拔起？誰人柔弱無力？阿哥，你當阿爺老花抑或大近視？特區政府唔通仲要「高薪養廢柴」，歌舞飾昇平？正如同文話齋：警察治港，有何不可？呢，五代嘅後漢，有一位禁軍統帥曾經講過這麼幾句話：「安朝廷，定禍亂，直須長槍大劍，至於毛錐子（毛筆），頂甚麼用？」

稍讀點歷史的，都知北宋立國之初，為防武將恃功跋扈，宋太祖趙匡胤「杯酒釋兵權」，為宋初奉行「重文輕武」嘅統治方略提供咗依據。隨着一系列「崇文抑武」政策、制度嘅確立與推行，特別係科舉考試制度成為培養忠君報國以及傳統道德思想嘅重要載體，軍功貴族、豪強世家逐漸失去咗發展嘅基礎，所謂「滿朝朱紫貴，盡是讀書人」是也！文人最吐氣揚眉之時，自不然係武將嘅地位一落千丈，結果史家認為，宋代立國是沒有國防的！史載：北宋與契丹嘅戰事先後進行過81次，除一次獲勝外，其餘全輸！

各位，阿爺嘅江山係打番嚟嘅，老毛說：喜看稻菽千重浪，遍地英雄下夕煙！唔識干戈，考試叻有用嗎？今武官鐵三角守我城，本報四字言簡意賅：展現強勢！