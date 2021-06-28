功夫茶：警方變招防黑暴　導青少年向正途

小朋友係要從小教導。梁實秋對「樹大自直」頗不以為然，話細路唔需管教，小時恣肆冇規冇矩，大咗自然會好，係呃鬼食豆腐，彎曲嘅小樹，長大是否會自然直呢？功夫茶就諗起古人兩句話：「木受繩則直，人受諫則聖。」阿哥，小動物都要慢慢教先聽指令，何況人？尤其係一張白紙嘅青少年！染黃則黃，染黑又豈會自動變白？

呢，2019年嘅反修例黑暴，警方拘捕逾萬人，其中學生佔總被捕人數比率高達四成，當中更有8人是小學生。咁多青少年行差踏錯，顯然教育等出咗問題。依家社會回復正軌，青少年涉及非法集結等罪行亦已下降。

據西區警區人員指出，反修例風波期間，西區係黑暴其中一個非法集結地區，前年當區青少年因黑暴被捕有49人，去年只有4宗，大幅回落逾九成；之不過其他傳統案件如盜竊、欺詐及毒品等罪行，則較2019年錄得大幅回升，當中詐騙升2.5倍，毒品升1.6倍，盜竊升1倍，至於傷人及嚴重毆打案，即使錄得下跌，仍佔主要罪案首位，絕不容忽視。

青少年血氣方剛、反叛、不喜歡墨守成規。有見及此，警方為迎合青少年口味，當然要跳出框框，以貼地嘅教學模式和活動向佢哋灌輸正確價值觀，當然，呢方面亦要得到學校及家長嘅支持，咁就成效益彰。嗱！西區警區去年就喺學校實地拍攝微電影《旁觀》，影片除描述欺凌者及被欺凌者外，重點係欺凌事件中佔大多數嘅旁觀者身上。發布會當日，更邀得兩位醫生向在場嘅小學校長、教師、社工及家教會代表分析有關欺凌事件嘅成因及影響，希望校方向同學灌輸「向校園欺凌說不、向暴力說不」嘅訊息。

此外，去年又舉辦「Shall We Talk」警校分享會，出席超過50名來自區內嘅中學校長、教師及社工，期間有警方談判專家分享與被捕青少年嘅對話實錄，及一年多以來嘅心理和思想變化。更重要的是，有具法律知識及經驗嘅退休裁判官分享守法精神嘅概念及重要性，希望藉此帶給師生一個正面訊息，切勿以身試法。

有校長亦感嘆青少年守法意識日益薄弱，10多歲毛未出齊就去販毒、打劫金舖；佢提到參觀警署羈留室時感受至深，原來裏面用色、設施經仔細考慮，真正認識羈留室是怎麼一回事，相信參觀後可教導學生犯事後嘅後果。教育至重要令學生明辨是非，知道「踎監必定不會令人生更精彩」，走上歪路，唔會成為「義士」，只會後悔終生，屆時想回頭都難！青少年頭腦簡單，警方多方面變招防黑暴，功夫茶希望各方配合，更要持之以恒。擊石原有火，不擊乃無煙。教育係一條漫漫長路，大家一起努力！