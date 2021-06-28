正論：仙人指路偏不聽　庸官誤港禍頻仍

不聽東方言，吃虧在眼前。昨日香港仔避風塘「火燒連環船」，表面是無妄之災，實際是庸官無能之禍。東方報業集團為民發聲，為改善社會獻策，在多個範疇提出藍圖，涵蓋法制、保安以至民生，包括創意與實用並重的「魚骨形」碼頭，以疏導避風塘泊位不足，深獲各界認同，議員點名激讚，唯獨是當權者偏偏充耳不聞，甚至公開拒納，結果擺在眼前，連累大眾受苦。

香港仔鴨脷洲海旁道香港仔南避風塘，昨日凌晨2時許海面有兩艘船起火冒煙，火光熊熊，發出爆炸巨響，波及相鄰30多艘船隻，連成一片範圍達百米的火海，市民報案，滅火輪及水警輪接報馳援，現場有大量濃煙，有市民因此不適，火警列為三級，經6小時後才救熄。消防指現場海面水道狹窄，起火船隻因纜繩斷開隨風勢漂浮，令火勢加劇蔓延。

本港約有一萬艘遊艇，還未計其他類型船隻，但避風塘設計多年無改善，不設特定泊位，亂象紛呈，每逢颱風襲港，船隻湧入避風塘「逼爆」，2018年超強颱風「山竹」襲港期間，部分避風塘「船貼船」亂泊嚴重，更發生船隻互撞意外。泊位奇缺，造成非法分租猖獗，船隻停泊雜亂無章，「火燒連環船」並非今次才發生，之前多次發生險象，觀塘、筲箕灣避風塘相繼有遊艇起火，終輪到香港仔避風塘遭殃，現場船隻亂泊令到水道狹窄，影響救火船隻出入。今次火災幸未有嚴重傷亡，但不能倚賴運氣，絕對不容許同類事件發生。

防患未然，東方報業集團早在去年6月獻出藍圖，建議政府倣效外國繫泊安排或本地私人遊艇會，設置如魚骨形的碼頭泊位，增加泊位數量及提高保護力，同時加強執法糾正亂象，並指出大埔吐露港海灣為適合選址，更建議尋覓水域興建整齊有序的魚骨形泊位，讓大量船隻停泊。

「東方」精益求精，力求盡善盡美，再加強魚骨形碼頭泊位設計，建議泊位之間有一定距離，令滅火輪可暢通無阻下進入火警現場，另外，亦建議設置監察警報系統，遇事可盡快通知消防及警方。此外，預設的自動灑水消防系統，抽取海水救火，在滅火輪及水警輪來到前控制火勢，以免一發不可收拾，同時又在碼頭加設扶手，讓人可倚仗逃離災場。有麝自然香，立法會經濟發展委員會今年3月舉行會議，漁農界議員何俊賢提及「東方」建議藍圖，呼籲政府加以研究及討論，可惜官員置若罔聞，今次「火燒連環船」無異是當頭棒喝。

風季再臨，不單止避風塘高危，陸上馬路及行人路亦面對塌樹威脅，「東方」早已獻出「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁的植物栽種分多排，樹高不超過與路邊距離，即使颱風過後樹木倒下，亦不會傷及路人，塌樹亦不阻交通，政府同樣不聽忠告，早前黃雨下香港仔塌13米高大樹壓及路中兩輛的士，昨日山頂纜車花園道總站內，一棵約6米高大樹突然倒下，傷及站內兩名外籍女乘客，幾乎重演2008年赤柱塌樹殺19歲女生及2014年半山塌樹殺孕婦的悲劇。

仙人指路不聽，香港災禍滿途！庸官偏聽，冥頑不靈，受害的不單止人命財產，連小動物亦因此橫屍街頭。流浪貓狗受殘害時有所聞，去年二月深井30隻寵物遭高空擲下致18死，律政司竟然放生不起訴兩名疑犯，各界怒斥助長虐殺動物之風，之後果然虐畜案激增，律政司司長鄭若驊等於幫兇。「東方」有好生之德，深入探討流浪貓狗問題後，向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，建議官方為流浪貓狗提供生養死葬一條龍服務，立法會研究動物權益相關事宜小組委員會納入議程探討，但漁護署竟一口拒絕，稱長期在庇護所飼養流浪動物的做法不理想，砌詞推搪，署方又可以拿出甚麼絕世方案？

香港政府長年打壓，東方報業集團不計前嫌，本着服務市民的初心，滿腔熱誠，提出一系列藍圖助特區改革，竟然受到冷待，完全是針對性表現。這些官員明知社會危機重重，懶理市民安危，究竟是何居心？今時今日還抱着「少做少錯」的心態嗎？近日高官執位，有能者更上一層樓，可惜無能者依然未下台，改革未竟全功，難道要「東方」再加緊鞭策，庸官才會醒覺嗎？