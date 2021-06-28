世界視線：塌樓恍如九一一　美國豆腐渣丟人

美國佛羅里達州邁阿密-戴德縣瑟夫賽德附近一幢維修中的12層高公寓，日前突然倒塌，造成多人死傷，有目睹意外的民眾形容，當時聽到隆隆巨響，還以為「911」恐襲再次發生。如果說恐襲是美國受到外敵侵襲，那麼今次塌樓意外，卻折射美國即使在樓宇安全檢查這麼簡單的環節也能出錯，可說是美國這座堅固堡壘從內部被攻破的縮影。

必須指出的是，今次出事的並非貧民區，恰恰相反，公寓住客大多屬於中上階層，按說維修保養方面的要求應該比較高，而且該幢公寓只有約40年樓齡，舊是舊了一點，但絕不至於說一下子就塌個灰飛煙滅。

有專家表示，由於公寓建於海灘附近，多年來一直受沉降問題困擾（有說法指該公寓以每年2毫米的速度下沉，迄今已下沉了60毫米），如此便牽扯出一連串問題：佛州一向以「陽光與海灘」吸引富人退休及定居，類似今次出事的臨海住宅建築比比皆是，誰能保證不會再發生類似慘劇。另一方面，涉事發展商有沒有為了房價而隱瞞安全隱患，當地官員又有沒有失職甚至暗中提供「保護傘」？

今次意外具體成因還有待進一步調查，但美國存在大量「豆腐渣工程」卻是不爭的事實。同樣在佛羅里達州的邁阿密，2018年一條在建橋樑發生塌陷事故，造成6人死多人受傷。該座橋樑用了所謂「加速建造法」興建，僅僅用了幾個小時，就將預先建造好的組件裝嵌完成，有關方面把這座橋吹得神乎其神，稱可抵擋5級颶風、預期壽命100年，甚至所用的混凝土可吸走空氣中的污染物，令橋身更潔白，結果未啟用就倒塌，不可謂不諷刺。

當然，所謂加速建造法，說穿了可能只是「趕工犧牲質量」的代名詞。眾所周知，美國的基建設施破敗不堪，亟待更換，實在經不起「慢工出細貨」。就在邁阿密塌樓事故的同一天，總統拜登宣布民主、共和兩黨達成萬億美元的基建計劃，美國花大錢對外搞軍事霸權，對內卻吝於改善民生，屢屢付出沉重代價才想到要「急起直追」，不亦晚乎！