中美新冷戰開始，美國號召各國來對付中國，只是，響應者主要是它的盟國和部分附庸國。以最近聯合國人權理事會有關中國的決議，結果中國獲90個以上國家支持，美國只得40餘國支持，兩方陣營已明顯呈現。即使美國得到所有發達國家偏幫，亦不可單方壓倒中國及支持者的聲勢，兩方不過是勢均力敵。

中國以往是「韜光養晦」，不敢公開對抗美國，近來戰略已變，反守為攻，目的是「以戰止戰」。中美談判未有着落，中國已對美國及其附從者反制，最出人意表的是對歐洲的議員反制，不因要拉攏歐洲抗美而有所顧忌。而最近中國批評加拿大的原住民人權問題、支持阿根廷收回英國佔據的馬維納斯群島（英稱福克蘭群島），似正開始翻揭歐美殖民主義的舊帳。

以歐美的歷史，中國大有政治宣傳和教育世界的素材、案例，輿論戰、宣傳戰便不是歐美所壟斷。這正好普世重溫歐美殖民主義的彌天大罪，徹底打破歐美過去二、三百年的謊言。

另一方面，俄羅斯對付外國的無理攻擊，最近是列出不友好國家名單，美國與捷克上榜。美國上榜全無意外，捷克上榜則是俄羅斯打擊美國附庸的第一個例子，影響極大，捷克因而內訌，也與德國、法國爭執。中國大可倣效俄羅斯，也建立不友好國家名單，或許暫不把美國列上，容後處理，但美國附庸帶頭攻擊中國的，應可把立陶宛列上，作為第一個對華不友好國家。

立陶宛在歐洲是反共反俄最為着力的國家，也是東歐右翼政治的重鎮，對華不友好的作為，一是退出中國主導的東南歐17+1體系，二是該國準備在台灣設貿易代表處，三是議會誣衊中國在新疆實行種族滅絕。在最近聯合國人權理事會決議中，立陶宛帶頭領波羅的海其餘兩小國追隨美國對付中國。中國早已制裁該國多名議員，但他們還不收斂，變本加厲。

在人權理事會的投票中，如以色列、波蘭、烏克蘭甚至捷克，都不是在美國動員攻擊中國的議案中投美國的票；波蘭外長最近也訪華，以示友好。這顯示出東歐各國對華的態度未必堅決，殺一儆百正可警告它們。

反制立陶宛的措施可包括禁止中歐班列往立陶宛，把它排斥在中歐貿易之外，改用俄羅斯聖彼得堡港口替代，單只一個措施便把立陶宛發展的希望打破。禁制中國企業在該國投資或貿易，用反制來邊緣化該國，使它在現時的經濟困境中沉淪。

新冷戰是戰爭，戰爭應用戰爭的戰略、戰爭的方法。