美國特朗普政府發動的對華「大國競爭」、「國運之戰」，從貿易戰點火，迅速擴展到科技、政治、金融、軍事、文化交流、意識形態等各個領域。打這一仗，要和中國「全面攤牌」、「全面脫鈎」，美國是要大造輿論的，要全面抹黑中國的，要在國內營造出濃烈的反華反共氛圍的，要妖魔化中國在美國的科技、文化、教育等方面的交流狀況的，要製造一系列假新聞、假情報的，要不惜製造冤假錯案誣陷中國「損害了美國的利益，危害了美國的安全」的。

其中方便就手的，是拿在美國的華人學者和科學家開刀。2018年，美國啟動了有針對性的「中國行動計劃」，至今已對10多名華人學者提出訴訟，指控他們「盜竊機密當間諜」，然而手法極為粗糙卑劣，胡編亂造，砌人以罪。例如，指控美國田納西大學副教授胡安明一邊與中國的大學有關係，一邊領取美國政府研究資金，控胡安明「詐騙及虛假陳述」罪。不過，美國聯邦調查局拿出的證據極為薄弱，僅憑在谷歌上搜索到胡安明為中國某大學授課20個小時，就要指他「為中國從事間諜活動」。

更卑鄙的是，胡安明否認指控後，美國聯邦調查局就軟硬兼施，轉而策動胡安明替美國從事間諜活動，但遭胡拒絕，美國聯邦調查局對胡安明及其家人展開長達兩年的監視和跟蹤。

這樣胡亂辦案，陪審團當然無法對胡安明是否有罪達成一致意見，聯邦法官宣布審理無效。這件事不僅成了大笑話，而且暴露了老美的政治險惡和虛偽。為了政治目的，為了實現某種政策，可以視法律為兒戲，可以用卑鄙手段讓法律為政治服務。不過，搗鬼有術也有限，這類事玩得太粗疏、太離譜，政客們也是休想一手遮天的。

然而，美國政府和政客是不會放棄反華政策的，是不惜使用一切卑鄙手段的，是不會因為這些手段在某些事情上碰壁而罷手的。美國人既然已經決定全面反華，就會在一切可能的事情上不斷找碴，製造事端！