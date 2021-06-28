《蘋果日報》一命嗚呼，美國總統拜登形容「香港以至全球的媒體自由，都是悲傷的一天」，這種反應未免太假了。去年美國總統選舉期間，黎智英洋助手Mark Simon涉及偽造文件抹黑拜登，而相關資金正是來自《蘋果日報》，這個樑子還沒解開，現在黎智英壹鋪清袋，等於替拜登報了一箭之仇，他應該暗喜才對，怎會悲傷。當然，黎智英作為忠心耿耿的洋犬，對美國沒有功勞也有苦勞，如今落到如此田地，拜登表面上還是要安慰幾句的。

但也僅止於口頭安慰而已，美國根本救不了黎智英。有國會議員要求華府制裁對《蘋果日報》停刊負有責任的人，這能嚇唬誰？這些年被美國制裁的中港官員不計其數，地球還不是照樣轉動？顯而易見，美方除了制裁再也沒有其他板斧，而中方從來不吃這一套。說來實在可悲，黎智英之流以為投靠美國就可以得到庇護，就可以橫行無忌。殊不知美國只是將他們視為反華棋子，有利用價值的時候極力吹捧，連副總統和國務卿也紆尊降貴予以接見；一旦失去利用價值，便棄如敝屣。尤其是拜登上台後，一直緊抱特朗普大腿的黎智英注定成為棄子。

有位充當美國CIA「線人」的華裔曾慨嘆，一輩子努力喝洋奶，最後發現還不如一條洋犬；當美國人豎起大拇指稱讚你是「中國良心」的時候，你就是賣國賊了。這說明一個道理，做漢奸絕對沒有好下場。這種人背叛自己的國家民族，反映人格卑劣，根本不可能得到異族尊重和信任，洋人只是利用他們「以華制華」，而不是真的將他們當成上賓。

黎智英之流正是典型例子，當他們對着洋人搖頭擺尾的時候，可有想過自己還不如一條洋犬？當他們叫囂「為美國而戰」的時候，可有想過今天成為美國棄子？「這輩子甚麼事都敢做，就是不敢做漢奸」，這句電影台詞足以令後來者引以為戒。