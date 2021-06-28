疫情無限反覆，可以10多日完全沒有本地個案，突然又爆出一宗變種病毒，人人自危，首先是大埔男地勤染疫，雖然一度傳出想把他列作輸入個案，但可惜如意算盤敲不響，這名患者在新達廣場兼職的同事確診，證明了變種病毒入侵社區，在這種情況下又如何輕易把個案抹掉？

其實清零斷纜是意料之中，因為始終香港沒有完全封港，外地疫情從來未停止過，輸入個案不斷出現，只要當中有甩漏，自然又有漏網之魚散播病毒，故把關一定要做到最好，更要果斷執行禁止入境。對印尼的禁飛令便是太遲實施，造成是次病毒入侵社區。

打疫苗有其作用，但是對於變種病毒來說，部分疫苗的防禦力非常不足，最有效率方法還是源頭堵截，現在又斷纜，死撐是沒有意義，還是做好自己，其實28日清零不是甚麼天方夜譚，一步一步做好防疫工作，便有機會達到目標。做人不能一步登天，通關也是要按部就班，既然中國工程院院士鍾南山表示香港與內地可以在7月份有限度通關，可見外界對本港疫情是樂觀的。

萬事起頭難，首先是捨難取易，可以先嘗試與人口及面積較小的澳門，先試行通關，雙方一向往來無間，合作難度較低，一旦發生問題，可以立即封關，不致影響內地。

香港絕對不能繼續佗衰家，要讓別人有信心，首先自己一定要洗心革面，呈現乾淨衞生的形象，看看特區近年有關衞生的新聞，盡是鼠患、大鼠戊肝、後巷垃圾、海水污染、排污渠亂駁及回收廢物圍城，國際金融中心變垃圾港，講多無謂，行動最實際，如果連基本清潔也做不好，談甚麼重振經濟？

不進則退，香港不但差過回歸前，甚至倒退到上世紀60年代，但當時的樓價幾多？一碗雲吞麵要多少錢？現時人口又多少？香港走回頭路，只有死路一條。