如今世界疫情嚴峻，中國正面對以美國為首的冷戰思維所圍攻，如果仍沒有半點警覺性，以為香港可置身事外，那就大錯特錯，為官者應先天下之憂而憂！

上周五，適逢筆者發表文章要革新公務員，將不達標的官員淘汰。同日中午，特區政府宣布國務院決定免去原政務司司長張建宗，職務由李家超接替，同時鄧炳強接任保安局局長，蕭澤頤接任警務處處長。這個任命安排，不僅是用人唯才那麼簡單，更顯出中央的大局意識，在非常的戰爭時期，懂得調兵遣將去守護家邦。

顏色革命是美國發明，今個世紀繼續肆虐，今天烏克蘭一敗塗地，北非和中東被搞到雞毛鴨血。顏色革命的特徵是以花或顏色作代號，歐美特工會把深植當地的代理人甦醒，然後推動顛覆和煽動活動，大部分民眾是沒有戒心的，容易受到妖言所迷惑，被煽動參與示威，繼而演變成暴動。倘若情況失控，整個國家就賠上去，而美國就以「仁義之師」去收拾爛攤子，實際是趁火打劫。

香港的顏色革命，源自戴耀廷以公民抗命煽惑群眾參加2014年「佔領中環」行動，目的是為西方傀儡爭奪特首席位。雖然行動失敗，但港獨餘孽未清，加上潛藏各大院校的偽學鼓吹下，港獨思維繼續萌芽扎根，至2019年全面出動，藉反對修訂《逃犯條例》，港獨分子空群而出，策劃暴亂和顛覆活動，奪得區議會選舉388個議席，繼而企圖謀取立法會控制權。幸好中央政府採取一系列止暴制亂措施，及時把社會秩序回復正常，期間只有香港警察忠誠堅守香江！筆者有幸力撐香港警察，亦在議會與反中亂港分子周旋，與廣大市民一起堅定地撥亂反正！

回想2016年加入立法會起，筆者有幸與建制派內一些戰友並肩，反對梁、游二人在立法會辱華後再度宣誓就職做議員；革走偽學戴耀廷；制止反中亂港分子濫用議會程序拉布阻撓立法會工作；撐警打擊黑暴；掃走郭榮鏗，順帶把立法會港獨分子清零……所做過的絕不容易，所說過的更不簡單！

今天張建宗離去，畢竟10多年辛勞未休，也是合適的時候！如今《港區國安法》實施，大多數港獨頭目不是潛逃海外，就是已被捕坐監。美國勢力的代理人兼反中亂港的金主，黎智英也在獄中靜候國安罪行的審訊。但敵人亡我之心未死，我們又怎能鬆懈？在暗暗的一角，筆者隱約見到顏色革命的彩虹旗正在揮動，請問閣下會跟他們同樂，還是把豺狼放進一鑊？

國家安危，匹夫有責！這正正就是找家超和炳強來把關的理由！