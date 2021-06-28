正當西方國家憑空炒作新疆「種族滅絕」之際，西方國家將印第安原住民種族滅絕的恐怖證據卻源源不絕被挖出。繼加拿大卑詩省一間原住民寄宿學校遺址上月掘出215具兒童遺骸後，相隔不足一個月，薩斯喀徹溫省南部一間原住民寄宿學校遺址又發現數百個無名墓碑及761具遺骸。代表當地原住民部落的主權土著民族聯合會痛心疾首地指出，今次發現的無名墓碑數量或創下加拿大歷史紀錄。這絕對是滿口仁義道德的西方國家，泯滅人性的冷血鐵證。

這些寄宿學校大都是天主教會興建及管理，至今已有百多二百年歷史。1920年代開始，加拿大政府實施「強制上學法」，原住民兒童被強制從父母親身邊帶走，集體住校，美其名曰學習新文化，實際上剝奪孩童接觸母語和原生文化的機會，以達成控制與統治目的。政策一直實施到1996年，這麼多的兒童骨骸到底從何而來？他們如何死亡？生前受到何等對待？加拿大政府至今諱莫如深。對比新疆人民享有不少國家優惠政策，哪個國家才是進行種族滅絕，有目共睹。

加拿大不過是蕞爾小國，尚且有如此恐怖的黑歷史，「民主大國」美國究竟如何，更是可想而知。歷史上美國對原住民的種族滅絕和文化滅絕，比加拿大更嚴厲，例如16世紀到17世紀，美國一些州曾經獎勵用印第安人的頭皮換取數十英鎊或者新大陸鈔票。1830年，美國通過強制遷徙的法令，趕印第安人進入政府劃出的保留區，理由是「保護印第安人免遭滅絕」，事實當然恰恰相反。

與加拿大的強制性寄宿學校相似，1880年美國政府通過《印第安人學校規則》，學校禁用原住民語言，禁止原住民傳統服飾和髮式。到了1970年，全美官方統計的原住民只有80萬。這個美洲原來的主人，就這樣被殖民者、掠奪者殘殺至幾近絕種。