當代人判斷問題容易出現偏差，這是社會的頭號大患，要如何改善，筆者也沒有具體的方法。身邊的年輕人以此相詢，我便聊以兩句話作答，第一句是：這年頭大部分人的意見，有大部分機會是錯的，你選擇從眾，便得小心；第二句是：先信邏輯，再信來源。第一句話本欄已講過N次，於斯不贅。第二句過去不曾提及，箇中道理，值得與諸君分享。

很多人一聽到某種講法便輕易接受，接受的原因有許多，可能是出自權威之口，可能是與自己親近之人相告，也可能是該意見得到大眾認同。然而，單憑意見來源就決定可信與否，這樣得出來的結論卻絕不可信。我跟小伙子們說，你該先看對方的判斷是否合乎邏輯，要是不合邏輯，哪怕是上帝現身告訴你的，也不要輕信。

2019年反修例風波期間，鑑於其時愚民眾多，局勢又太緊張，故本欄預計政府會完全撤回《逃犯條例》修訂案。不過，在同年8月，有一位建制派權威的大老，在我和另一些人面前斬釘截鐵表示，阿爺絕對不會同意用撤回的字眼。說這話的人分量十足，但這樣的講法就叫不合邏輯，特首林鄭月娥早在當年7月已宣布修例工作「壽終正寢」，這4個字的意思跟撤回完全沒分別，阿爺又豈會如此固執，堅持不容許用撤回二字呢？事實證明，政府在該年9月正式宣布撤回修訂草案，權威大老的斷言沒有應驗。

當年又有無數人煞有介事，告訴你警方打死了很多示威者，有的講得像是親眼目睹，有的又說死者是他好友，消息來源似乎甚是可靠。然而，港警不像外國的執法者，他們素來文明，哪來這麼容易打死人？還傳說打死了這麼多人，這明顯又是一件不合邏輯的事。到頭來，至今也沒證據顯示，警方殺害過任何一個示威者。由此可見，一切不合理的講法，隨着時間推移，都要自動破產。