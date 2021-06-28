榮升保安局局長嘅鄧炳強，被問到坊間有說法指這是「武官上場」，鄧回應指大眾不應有「文官」、「武官」嘅區分，雖然兩者背景不一，但大家都係服務香港社會，又會協力工作，各司其職。老朽認同服務社會，不必太着眼於文官、武官嘅出身，一如鄧小平佢老人家話齋，不論白貓黑貓，能抓到老鼠嘅就係好貓。

事實上，鄧炳強能文能武，記得警隊舉行「單手掌上壓挑戰」籌款活動，時任行動處處長嘅鄧炳強拍片支持，並上載臉書，共做出6下單手掌上壓。社工系出身嘅佢，除咗體能唔錯，更是「好戲之人」，佢就讀中大崇基學院時已係劇社主席，由舞台幕後燈光布景以至男主角都曾擔任，除啟發佢嘅戲劇細胞，更訓練出佢一流嘅表達能力，大家都難忘佢親自舌戰小黃人區議員嘅急才。

無獨有偶，「新一哥」蕭澤頤亦係好戲之人，《守城》呢部警隊宣傳片，當年係「二哥」嘅佢，以警務處副處長（行動）嘅身份喺片中飾演指揮官，冷靜深沉，令人印象深刻！講起呢位新一哥，咪睇佢官仔骨骨，原來係警隊出名嘅「體能王」！佢嘅單手掌上壓已去到「神級境界」，唔係講做到幾多下，而係講求速度與難度！犀利處係佢單手掌上壓嘅速度十足摩打手，氣不喘先用左手支撐地下，做咗5下，突然雙手如迅雷不及掩耳般齊齊離地，凌空換手，改由右手撐地，再做了10下，即總共做咗15下單手掌上壓，確係神乎其技，至今傳為美談！

北宋重用文人，結果打仗輸到一仆一碌！當年馬可孛羅嘅遊記都咁講：「這片土地上的人民，決非勇武的鬥士；皇帝本人滿腦子裏都是女人，他的國土上並無戰馬，人民也從不習武！」而孟元老喺《東京夢華錄》嘅自序就話：「太平日久，人物繁阜，垂髫之童，但習鼓舞，斑白之老，不識干戈。」

唉！老朽都要喺床下底摷番支八卦棍出嚟至得！