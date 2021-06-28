「每日一蘋果，冇人呃到我」曾是蠱惑人心的口號，但今天的實況卻是蘋果變毒果，日日呃緊我！26年前，《蘋果日報》從主打羶色腥路線的不入流「毒果小報」起步，以狗仔隊文化、大爆名人藝人私隱、收買「渣男」製造新聞、假錯新聞屢見、盜用同業相片等下三濫手法，顛覆破壞新聞專業和道德操守，惡意營造劣幣驅逐良幣的市場亂象，曾令業界談「果」色變。

「蘋果化」歪風造成的最大傷害，還在於將「嫖妓指南」等市井內容與政治議題和名家專欄等精英「品味」組成矛盾混合體，既助一知半解之輩月旦政事，更讓有心人宣揚一己訴求，進行「不經意」的政治洗腦。潘朵拉魔盒一開，媒體和新聞工作者相繼淪喪為政治工具或政爭棋子，傳統媒體市場被顛覆，原有的媒體生態遭破壞，新聞工作已被政治染色，亦被拖進「後真相時代」，要撥亂反正，新聞業界就需開展「覺醒新時代」。

進入後冷戰時期，大國博弈的重點不僅是政經等硬實力，還包括意識形態、文化價值和身份認同等軟實力，甚至將「民主對壘專制」形塑為角力主軸，而《蘋果》的目標非常清晰明確，就是全面配合西方強權及其價值話語，以新聞媒體為幌子、新聞自由為擋箭牌，並以政治鬥爭工具為依歸，刻意醜化國家、煽動仇恨、分化社會，更在多次大型社運隨報附送反政府標語海報，借賣報去煽惑政情、民情、輿情，對香港傷害至深並成為動亂禍源，罪大惡極，即使報社結業、負責人被囚，也難作補償。

須強調，媒體一旦逾越本身，淪為政治鬥爭工具，就再不是新聞機構；黎智英一手將《蘋果》打造成輿論陣地，進行政治動員，出錢出力，擔當泛民「金主」，與政府進行政治豪賭、權力硬撼，走上政爭不歸路，卻是為自身命運開啟倒數時計。走到拉閘這一步，是政爭落敗的結果，亦可算是「求仁得仁」，純屬咎由自取。

經歷空前的動亂破壞，香港再容不下《蘋果》了，連同案件後續的審理和判刑，以及針對新聞活動的管理整治，相信將會標示「政治媒體時代」的結束和媒體「覺醒時代」的開啟。第一，媒體可以各有取態，亦可繼續批評和監督政府，但一定要秉持「政治歸政治、新聞歸新聞」的專業原則，若只求極化政治，不惜偏離新聞機構的行事規範，問題就必然變得複雜，亦難逃歷史審判。

第二，《蘋果》雖已拉閘，但未足以根治問題，必須重新完善和貫徹「覺醒時代」的「遊戲規則」，包括：新聞自由受社會責任約束；報章要營造共識和凝聚社會，而不是挑起對抗和破壞穩定；給予政府最後的解釋權或答覆權；突出沒有「一國」就沒有「兩制」的原則。媒體和新聞工作者亦應作出歷史承擔，自我修正，甚至改弦更張，避免下一代再受「蘋果2.0」的毒害。

第三，中國和特區發展快速，外圍環境亦瞬息萬變，傳媒未能緊貼形勢，誤讀問題難盡免，但若是惡意曲解誤讀，當局就應明決果斷，該出手就出手，該寬忍就寬忍，該擔當時更要勇於負責，不能再迷信或自怯於所謂普世價值和公義。