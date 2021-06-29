神州觀察：入店理髮被套路　無誠經營需重罰

浙江杭州近日有男子往當地一間美容美髮店理髮，期間被店員忽悠修眉，誰知又變作植眉，植完更被「按根算」，合計需支付近5,000元費用才讓離開，而兩邊眉毛更被修得一高一低，又粗又黑，效果很不理想。事主怒斥對方涉嫌欺詐，並向媒體爆料投訴，而當地執法監管部門已就事件作了核實，指出涉事理髮店未有明碼標價經營，已責成對方停業整頓及進行立案調查。

老實說，此事的主要問題倒不在植眉是否該「按根算」，而是店方事前有否白紙黑字標示出來，並向客人講解清楚，充分盡到告知義務，惟從內媒報道及當局事後調查發現，店方顯然沒有做到這點，而這又是所有商業經營中的最基本也是最重要的環節，亦即誠信經營。包括每根眉毛收費88元、總計近5,000元究竟是否合理，想必當地應有就相關行業收費制訂標準指引，需符合一般價值規律及民眾認知，否則人人隨口亂開價，甚至出現漫天索價，市場豈不亂套？

這就像當年的「青島大蝦」事件，食客事先向店家確認過38元一份，惟至買單時卻成了38元一隻，結果一盤大蝦竟被索價1,500多元，擺明屬劏客行為，玩的是強買強賣套路，幹的是無誠經營。類似套路還有很多，譬如有些海鮮店的餐單看似標示清楚，卻會在下面以不顯眼的小字寫上「按隻計算」等內容，客人一不留意就會看漏眼，待到整碟上來時，再一隻隻數給你，而且會振振有詞地索取高額餐費，屆時根本說不清，而遊客通常又屬人生地不熟，政府部門若不及時查處，也就只有無奈認帳了。

按照相關法例規定，經營者存在欺詐行為的，首先應向消費者作出損失賠償，賠償金額一般為消費者購買商品的價格或接受服務的費用之3倍；此外，政府執法部門還應視損失程度、造成的侵權後果對違規經營者作出相應行政處罰，乃至刑事追責。都說人無信不立，業無信不興，如今社會卻總在不遺餘力地證明「無信更好立」的道理，各行各業屢現無視規則、缺德敗行之輩，崇尚耍弄小聰明，挖空心思走捷徑，追求的只是損人利己那點所謂着數。

有指誠信危機是僅次於腐敗、阻礙中國經濟發展的又一重大因素，此舉導致社會經濟運行成本增加，並令人與人之間的互信關係變得愈加脆弱，甚至陷入互坑互害的境地，就像當年的三聚氰胺毒奶粉事件，企業宣稱擁有強大的檢測力量，官媒乃至央視皆拍胸脯為之作質量擔保，結果卻害了那麼多孩子。之後在食品安全、醫藥衞生、美容業、服務業等諸多領域都普遍存在誠信缺失問題，這也說明當局在這方面的處罰力度十分不足，沒能起到應有震懾作用，勢有待加強。