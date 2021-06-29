正論：天文台示警太慢　黑雨下進退兩難

做人難，做香港打工仔更加難，勞工福利比起其他發達國家已經明顯不足，甚至連基本安全保障原來也是聽天由命，在昨日一場黑雨下暴露無遺。上班一族在惡劣天氣下進退兩難，天文台責無旁貸。

香港天文台的工作主要是負責監測及預測天氣，並就與天氣有關的災害發出警告。昨日清晨一股活躍西南氣流為廣東沿岸帶來大雨及雷暴，天文台早已知道，所以在上午約5時發出黃色暴雨警告信號；近6時改發紅色暴雨警告，但卻要等到8時20分，才發出今年首個黑色暴雨警告信號。紅雨表示廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，黑色暴雨警告信號則表示錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避，在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。以昨日的雨量走勢，相信7時許已經大致預測到改發黑雨機會極高。

問題便出在這裏，天文台為何不早點發黑雨警告？所有香港人都知道黑雨下大部分行業都停止運作，學校也要取消課堂，很多市民要跨區工作，個多小時交通時間少不免，要準時9時前返到辦公室，8點多鐘大部分打工仔都在上班的途中，這個時候才收到黑雨警告，究竟是繼續前往辦公室，還是返回家中？暴雨下交通班次大受影響，就算想回家也未必找到車，而且過往太多例子教訓，天文台說除便除，黑雨維持不到一兩小時，到時又要趕上班，果然11時左右便已經取消黑雨，改發紅雨，所以不少人根本沒有理會黑雨警告，繼續坐車前往辦公室。

並非是香港人特別愛上班，而是不得不上班，否則影響工作，在疫情下誰都想保住飯碗。本報分別接獲聲稱是東亞銀行及渣打銀行的職員投訴，指黑雨警告生效後，仍遭上司要求開門營業，有員工甚至因此冒雨趕回公司，情況混亂，並擔心中途一旦發生意外，保險亦不會受理，狠批公司罔顧員工安危。歸根究柢，法例缺乏勞工保障，僱主自然有風使盡𢃇，有雨「懶得理」！

改善勞工保障是大課題，一時三刻難以做到，但天文台應該在能力範圍內改善服務，官員一小步，對有需要的市民是一大步。首先應該留意發雨量警告的時間，若果在上下班繁忙時段，可以彈性處理，方便打工仔，難道差一毫米雨量也堅持不發黑雨警告？而且當局亦要優化暴雨警告系統，例如發了紅雨警告後，如果預計未來一小時內將會有更大雨量，應該發出黑雨「預警」，提醒市民如無必要先留在安全地方，亦令商戶可以心中有數。如果昨日市民在7時許便知道將會發黑雨警告，那自己可以選擇，而不是像昨日那樣被動，硬着頭皮冒暴雨上班。

每一次大風大雨，幾乎都釀成混亂，累積民怨，昨日黑雨事件只是冰山一角，證明制度上存在不少問題。為官者豈能視民望如浮雲，而是應該視察民情，加以聆聽，才可以改善服務，民生無小事，香港人也放得太多時間在政治爭拗上，是時候回歸解決社會切身問題了。