功夫茶：毒果餘孽逐隻捉　出得嚟行梗要還

被形容為「香港顏色革命大本營」嘅壹傳媒徹底變蘋果汁（執）！真係善有善報，惡有惡報，時辰一到，統統要報！漢奸黎忠心耿耿要「為美國而戰」，殊不知今趟一注押錯晒，輸到壹條毛都冇剩！

今趟警方國家安全處動真格，一亮劍即風蕭蕭兮維港水寒，絕對唔係玩玩吓！睇吓啲反中亂港網媒嚇到自我閹割就知，乜嘢「臘腸新聞」立刻公告天下將之前刊出嘅反中亂港，尤其涉及勾結外國勢力嘅文章全下架，母公司6位董事紛紛跳船割席自保，阿哥，冷雨鐵窗，寒鴉淒啼，踎監令人生更精彩，你講嘢吖！

聽話聽聲，鑼鼓聽音。毒果報所涉係干犯《港區國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，而毒果報總部更係「犯罪現場」，警方國安處曾警誡，任何人繼續留喺上址進行活動或與之作出相關連繫，仲可以無厘頭，屙奶油嗎？覆巢之下 復有完卵乎！三十六計，走為上計！唔走等做笨賊乎？

嗱！上周三即23日，國家安全處拘捕一名毒果報主筆「李平」，涉嫌串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。毒果報嘅所謂「蘋論」，不是唱衰國家，就係向美爹搖尾，有恃無恐公開獻計給美國呢隻惡鷹，採取制裁手段針對中港兩地政府及官員。要言之，壹淫媒和毒果報，根本就係如假包換嘅顛覆集團！一班為佢鼓與吹嘅主筆和寫手，眼見「李平」被捕，身有屎嘅，唔通想跟「泥紙鷹」，一日一毒果，日日勤洗廁所咩！之不過，身後有餘忘縮手，眼前無路想回頭！一切已經太遲了！

呢！繼嗰位「李平」後，又有一位毒果報主筆喺前晚27日星期日，原想飛上天上，唔係攬明月而係想走佬，正當佢準備出境乘搭航機前往英國，隨即喺機場被警方國安處人員拘捕。據悉，佢係毒果報主筆馮偉光，筆名盧峯，1997年起已在毒果報寫社論，亦為毒果英文版執行總編輯。既然「敢倡亂道，惑世誣民」，出得嚟行，都係嗰句：預咗要還！想遠走高飛，一走了之，冇咁易！

《港區國安法》生效至今，已有10名與壹淫媒有關嘅人士涉違該法，警方都話不排除有更多人被捕，相信湊夠一打，亦指日可待也。壹淫媒已窮途末路，之前被保安局凍結3間相關公司、涉1,800萬元資產，資金鏈斷裂，山窮水盡，早前向保安局申請解凍部分資金。明知壹淫媒走歪路，冇得博大霧，就話資料敏感，阿哥，勾結外國勢力全部見光死，仲自投羅網咩？唉！多行不義必自斃，漢奸黎由「壹盤生意」變「壹條死路」，全係自作孽，不可活！