香港的反中亂港勢力除了有多個反對派政黨之外，更多的是有數以百計的社團組織。《港區國安法》公布實施後，反對派政黨土崩瓦解，這些政黨主要是搞選舉奪權的，有了國安法，他們不徹底改弦更張，洗心革面，把自己變成「忠誠」反對派，是絕對沒有希望再從政參選的。因此，香港的反對派政黨不管他們現在如何「處理」自己的處境，他們的政治作用大致已亡，現在還能繼續為反中亂港起到作用的，是那些政團組織，他們還很活躍，動作多多。

近日，香港3個政團組織——社會民主連線、天水連線、守護大嶼聯盟，向警方提交7‧1遊行申請，聲稱料有一萬人參加。3個團體的申請明顯是在政治挑釁，香港「民間人權陣線」2003年起一直申請7‧1遊行，從事反中亂港活動。國安法實施後，他們還要申請這類遊行，遭警方拒絕。

無奈下，他們只好表明不再申請今年7‧1遊行，於是這3個團體就展開接力。他們明明知道申請不會被批准，但就是要申請；他們提出的遊行主題是「堅守民間社會，抵抗政治打壓，釋放所有政治犯」。氣燄之囂張好像一年多前的黑暴進行時，好像《港區國安法》從未公布。

與此同時，香港記協、明報職工協會、香港電台節目製作人員工會、壹傳媒工會等團體，對警方以國安法嚴懲了壹傳媒和毒果報極為抗拒，聲言抗議。他們發表聲明，號召新聞界和全港市民穿黑衣，「抗議高壓政權摧毀新聞自由」，叫嚷「大樹掉下最後一顆蘋果，但仍有堅定的你我，帶着養分繼續走」。

這些狀況說明，一年來的「斬草還未除根」，反中亂港之社會基礎還相當深厚。他們念茲在茲的，不僅是日後捲土重來，重整旗鼓，展開奪權，而且「抗爭在當下」，利用一切機會和可能繼續「放火」！而反中亂港勢力、數以百計的社團組織就是這樣的「抗爭者」、「放火人」。

對此，香江府衙能夠視而不見嗎？能夠不以《社團條例》和相關法律、法規對他們展開清查，將毒草連根拔起嗎？