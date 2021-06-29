「槍桿子裏面出政權」，這是毛澤東的經典論斷，今天依然沒有過時。香港特區政府高層大變動，3名同樣出身警隊的武官分別接掌政務司、保安局及警務處，被稱為「武官治港」甚至「警察治港」。其實，這正是槍桿子裏面出政權或者說槍桿子裏面保政權的最佳例子。在反修例黑暴期間，警隊獨力支撐危局，成為止暴制亂的中流砥柱，經受了血與火的嚴峻考驗，證明這支隊伍忠勇可靠、無畏無懼，武官治港有何不可？

正如古人所說，我勸天公重抖擻，不拘一格降人才。香港處於非常時期，既要採用非常手段，也要起用非常人才。雖然黑暴暫時平息，但危機仍未解除，反中亂港勢力並沒有消失，他們蠢蠢欲動，隨時伺機反撲，維護國家安全和社會穩定依然是港府首要任務，自然要倚重敢於負責、勇於承擔的官員。有反對派人士指今次任命反映港府施政方向是「國安主導，民生最尾」。這次他們倒沒有說錯，國安問題正是香港所有問題的重中之重，沒有國安，何來民生？

兵熊熊一個，將熊熊一窩。香港之所以鬧到如此地步，正是因為有些高官怕事避事，因循苟且。尤其是作為公務員之首的政務司司長，如果本身沒有膊頭沒有腰骨，怎能統領百官？須知英國人撤出香港前埋下無數政治地雷和無間道，公務員隊伍特別是高層官員中懷有「貳臣」心態者大有人在，他們對中央和港府陽奉陰違，對反中亂港勢力明撐暗助。面對如此複雜的局勢，中央不僅需要一個信得過靠得住的管治班子，而且需要一支經受得起考驗的執法隊伍。

所以說，3名警察出身的武官分別接掌政務司、保安局及警務處，形成堅強的「鐵三角」，既是維護國安的現實需要，也是為了迎接未來挑戰。中美博弈愈演愈烈，香港作為主要戰場之一，更嚴峻的考驗也許還在後頭，中央不能不及早部署。