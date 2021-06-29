政府部門辦事僵化，相信很多香港人都領教過，無論是各個範疇總會給予市民「驚喜」。昨日有一個活生生的例子，早上來了傾盆大雨，天文台昨日8時20分發出黑色暴雨警告，頓時引起全城怒吼，因為很多香港人都要跨區工作，一早已經出門口，乘坐交通工具往上班，即使黑雨是不用上班，但已經在車船之中，進退兩難，相信被玩殘的打工仔以10萬計。

究竟天文台有沒有為市民着想，所謂警告，顧名思義是希望聽者有防備，即是說預早發出才會收效，但是若等到豪雨成災，才發出黑雨警告，那就太遲了。

一場黑雨暴露了基建工程甩漏，新落成屯赤隧道水浸，真不敢想像如果8號風球風雨交加，情況會惡化到怎樣地步，能否抵受山竹級數的颱風？

說起颱風山竹，2018年襲港的時候，網上流傳的圖片，令到全城感嘆，就是塌樹攔途，市民就算被樹阻擋，都要上班上學，危險性頗高，但是香港對打工仔的保障實在太不足夠，法例亦不清晰，如果在上班途中遇事，往往未能得到賠償，就算沒有意外發生，因為惡劣的天氣而遲到，每間公司都有不同的處理，本港勞工法例實在令人摸不着頭腦，例如昨日仍有華資銀行堅持員工在黑雨下上班，罔顧性命安全。搵食艱難，尤其是在疫情之下，打工仔可以說「不」嗎？

有一個IQ問題，想問一問「神童」勞福局局長羅致光，如果是銀行員工搭車半途中，知道黑色暴雨警告生效，你會繼續上班，還是返家呢？無論他如何選擇，都不會有人鬧他，而他自己揸車，可以先返家中，然後施施然等黑雨取消再上班，可是香港很多大公司都是用打卡，銀行員工遲到有紀錄，捱鬧必然，影響福利及升遷就麻煩，所以根本沒有選擇，鬼叫你窮咩，頂硬上！