如果別人老是找你麻煩，諸多挑剔錯處，的確會引起相當多煩惱，但自己必定要有自信。另外做人也要知道自己的缺點，尤其男人通常在3點犯錯：衰在女上、衰在鐳（錢）上和衰在稅上。近日英國衞生大臣夏國賢被揭發與女下屬搞婚外情和違反防疫規定。事件在5月上旬發生，洩密者在6月中旬將閉路電視片段交給傳媒，紙包不住火，最終夏國賢在6月26日向公眾道歉及宣布辭職。這就是英國的「官」！

另一邊廂加拿大總理杜魯多，筆者認為他叫「煩惱多」。他一早就俯首甘為「美國牛」，上任後跟着老大美國頭頭碰着黑，先在2017年替美國背黑鍋，在沒有法律根據下把華為的孟晚舟拘捕，滿以為老大美國吩咐，速速把孟晚舟引渡過去就行。沒想到孟晚舟下定決心與加拿大政府死拚到底，官司一拖3年多，現處於膠着狀態，讓加拿大陷入極度尷尬處境，既沒有在老大身上撈到好處，又全面得罪中國。在西方世界被奉為第四權的傳媒和一些拿着外國國籍的偽人「黃色韻詩」高喊着反對送中條例（修訂《逃犯條例》），在面對加拿大無理拘捕孟晚舟，從沒有出來說聲反對加拿大把孟晚舟送美！這就是所謂傳媒和偽人的「維權」！

美國在特朗普在任期間退出聯合國人權理事會，在誣陷中國違反新疆人權問題上，美國只能通過加拿大發聲。怎料中國朋友多，以逾90對40徹底粉碎陰謀。加拿大反而在面對印第安原住民寄宿學校藏有數百計的骸骨，懷疑謀殺數百兒童的駭人新聞時，狼狽萬分！1900年至1960年就有數百間原住民寄宿學校，當中害死多少原住民，實在無法計算！美國通過一系列種族滅絕政策，屠殺和文化滅絕印第安人，當中包括吉內登哈騰大屠殺、克里克戰爭、強迫遷移法案等。種族滅絕的史實擺在眼前，不禁令人唏噓：這就是西方所謂「人權」！

西方滿口仁義道德，對別人指手畫腳，實際上天下烏鴉一樣黑！而最大最黑的烏鴉都在倫敦、華盛頓和渥太華！今天的中國已經踏入「不敢腐、不能腐、不想腐的體制機制」。《中國新型政黨制度》白皮書表示，中國的基本政治制度就是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度。那是新型政黨制度，做事總有商量，這樣才可解決問題，才可實現國家脫貧，建設社會主義現代化國家。正當中國走着合適自己的路，朝向物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明進發之時，西方偏偏諸多挑剔，說三道四，自己卻不自覺地沿着沉淪之路，同命同運地跌進深淵！