繼毒果報玩完後，另一知名「獨媒」亦宣告半收檔。該網站表示，將會把今年5月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架；暫停接受贊助，包括中止付費會員的月費轉帳安排，並停止接受新會員及新贊助款項；已在今年5月份，終止了入職半年以上員工的僱傭合約；母公司6位董事已辭去職務，料目前的財政儲備足夠應付未來9至12個月的開支，意味最多一年，便會步毒果報後塵——摺埋。

不問可知，他們又將有關決定歸咎於《港區國安法》，歸咎於「文字獄」，他們是斷斷不會自我反省，為何2019年之前所有事情好端端，他們反共反中也無人過問，偏偏到了今年卻要落雨收柴、草草摺埋？有果必有因，國安法不是無緣無故橫空出世的，沒有漢奸黎為首的反中亂港集團想創個心，肆無忌憚勾結外部勢力策動黑暴，由毒果報帶頭配合多個網媒造謠煽暴，妄想奪權變天，哪有國安法的出現？獨媒兔死狐悲，心中有鬼，忙不迭為冚旗做好準備，其實不過怕死罷了，若真有拋頭顱、灑熱血的「革命」壯志，怕甚麼嚴刑峻法？怕甚麼「文字獄」？

不過，黃人思維真是非常人能及。像上述獨媒，以為將5月前的文章下架，董事辭職，便不會被追究，情況就像那班黃絲政客，以為退黨甚至散黨便可保平安，真不知是哪裏來的「神邏輯」。有做過就是有做過，網上不是了無痕，一言一行都必然留下紀錄，若真的涉及違法，不可能瞞天過海。除了嘆句早知今日，何必當初，又有甚麼好怨？

一場黑暴，將香港攪得周天寒徹，漢奸走狗以民主為幌子欺騙無知大眾，以為用暴力手段搞死香港便能自立為王，奪權變天，殊不知奪權不成，徒奪了自己性命。《紅樓夢》：「機關算盡太聰明，反算了卿卿性命」，正是這班漢奸走狗的寫照。