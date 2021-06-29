香江府衙鐵了心，對付壹傳媒絕不手軟，老闆與總編輯早已就擒，如今再向「社論」的捉刀者入手，抓了一個又是一個，罪名是勾結外國勢力。《蘋果日報》是在上周四結業，到本周日，「蘋論」的其中一個主筆企圖出走，卻在機場被捕。官老爺這是告訴你，本城已設下天羅地網，四面城牆禁衞森嚴，往來行旅盤查甚緊，一切宵小意欲遁逃，皆是沒門。

昔日的黎智英妄想當「造王者」，自以為可以指點江山，激揚文字，但他的文字工夫不過爾爾，靠的是《蘋果日報》一幫文膽。在京港政府眼中，姓黎的是主謀，文膽們便是幫兇，大的要打，小的自然也不能放過。

周日被擒的「蘋論」主筆，大抵沒料到自己會落得今日光景，否則不必如此倉皇辭廟。一個人就連自己的際遇與安危也無法判斷準確，卻搖起筆桿，妄圖向號稱有數十萬的讀者群指示社會發展大勢，這豈不是「以盲引盲，相牽入火」。

本欄經常批評「黃絲」的輿論領袖，卻不是當真劍指他們，這一幫人有腦沒腦，與我無關。我真正關心是香港的廣大群眾，經常苦口婆心，勸導他們要懂得辨別邪正賢愚，不要輕易被人「洗腦」。對方是賢是不肖，本來只消讀他三、兩篇文章，你便心下了然，古代科舉掄才，還不是靠讀考卷文章？但你即使沒有這等經驗也不打緊，大可以看看這些KOL過去判斷事物，尤其是及身之事，是準的多，還是不準的多。

最多香港人網上點擊的黃絲輿論領袖，在去年疫情爆發時，呼籲此地長者趕快逃往外國避疫，未幾，疫情在歐美爆發，一發不可收拾，他卻忙不迭把遠在英國留學的女兒召回香港。反對派的KOL，全都是頭腦糊塗之人，「燈神」滿街滿巷，他們就連腳跟下的事也照顧不來，你去信靠他們，豈非是咎由自取？