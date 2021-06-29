呢幾日滂沱大雨，港九新界各區除咗有水浸報告，就係冧樹！尋日凌晨雷電交加，天文台晨早掛紅雨，旋於8時20分改掛黑色暴雨警告，多處有山泥傾瀉，當然，更少不了多區發生塌樹事件！

上東網，但見早上6時51分，荃灣東林台一棵約25米高、直徑約2米嘅大樹喺風雨下倒塌，樹幹壓毀兩輛停泊喺路旁嘅私家車，並凌空橫亘於路上，幸好冇傷人。若然遲些倒塌，人流一多，恐怕就冇咁好彩。此外，荔景華員邨尋日早上7時14分亦有一棵直徑5至6米嘅大樹倒塌，只阻礙現場行車，又係好好彩，冇造成傷亡。

剛過去的周日，由於第5代山頂纜車退役，遇上不穩天氣，無礙市民湧往送別，拍照留念，其中一棵屹立纜車站旁嘅大樹，突然塌下，兩名正等候上車嘅外籍女乘客被砸中受傷，由救護車送往治理。

本港每逢風季，必塌樹處處，自2018年強颱風山竹吹襲過後，造成超逾6萬宗塌樹意外，動用逾萬人力，花費逾一年時間清理；政府並沒有從中吸取教訓；反而東方報業集團喺今年5月獻出「路邊樹木種植理想藍圖」，指出馬路與行人路旁嘅植物栽種要有規劃。距離道路最遠的一行，應種植高度較與路邊相距距離矮的大樹，咁即使樹木塌下時也不會壓人或車。至於最靠近道路嘅一行，則以小花及草皮點綴，作美化環境之效。要言之，高矮有序，賞心悅目又安全，確係植樹良策。

然而東方過往不斷獻良策，好似「魚骨形」碼頭以疏導避風塘泊位不足及凌亂，可惜庸官怠政懶理，結果搞出個香港仔避風塘「火燒連環船」！都話「不聽東方言，大鑊在眼前」！古人說：天反時為災，地反物為妖。民反德為亂，亂則妖災生。好明顯特區禍亂除了違反自然規律、萬物常性，而最攞命就係連東方嘅仙人指路都當睇唔到，梗係跌落屎坑啦！咎由自取。